Festa della Bandiera a Genova. Una settimana di eventi diffusi nei Municipi e domenica 16 aprile la caccia al tesoro di San Giorgio.

Domenica 16 aprile una suggestiva caccia al tesoro preparerà la città in vista della Festa della bandiera che, per il quinto anno, si svolgerà nel giorno di San Giorgio, domenica 23 aprile.

Nata dalla collaborazione tra il Comune di Genova e Fondazione Amon APS, la caccia al tesoro è ispirata alle gesta di San Giorgio narrate da Jacopo da Varagine nella “Leggenda Aurea” e alle imprese di uomini valorosi che hanno fatto guadagnare a Genova l’appellativo di Superba.

Con una cartina muta del Centro Storico, saranno ripercorsi il confronto fra San Giorgio e il Drago, che infestava con la sua voracità, la cittadina di Silene in Cirenaica, sarà scoperta l’origine del detto “Pe Zena e pe San Zorzo!”, e tantissime altre storie e leggende del passato.

L’assessore alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli, dichiara:

«Con la caccia al tesoro di San Giorgio partono le iniziative della Festa della bandiera, che Genova si prepara a celebrare per il quarto anno, nel giorno di San Giorgio, il 23 aprile. Oltre alla cerimonia che si terrà a Palazzo Ducale, sono in programma anche una serie di iniziative collaterali, che coinvolgeranno il territorio genovese e non solo.

I festeggiamenti inizieranno domenica pomeriggio con la caccia al tesoro, una straordinaria avventura per il centro storico di Genova organizzata con Fondazione Amon e i gruppi storici, che ringrazio per il loro costante supporto: tra indovinelli da risolvere ed anagrammi legati alla figura di San Giorgio, un bellissimo momento che coinvolgerà tanti cittadini, grandi e piccini, e che ancora una volta sarà occasione per ricordare le nostre tradizioni e la nostra storia.

La Festa della Bandiera è un modo per celebrare il nostro essere genovesi, una giornata con tantissima animazione, eventi, intrattenimento nelle piazze e ovviamente l’orgoglio per la nostra bandiera che invitiamo tutti i cittadini ad esporre per incoronare questi giorni di festa».

La consigliera delegata ai Grandi eventi Federica Cavalleri, dichiara:

«Il 2023 è un anno speciale per Genova che ospita una serie di grandi eventi eccezionali, che la promuovono soprattutto attraverso le bellezze storico-culturali della città. In questo contesto la Festa della Bandiera di Genova è davvero la nostra festa per eccellenza, con cui celebriamo l’orgoglio genovese.

È tutto pronto per le celebrazioni solenni, che si svolgeranno il 23 aprile, nel giorno di San Giorgio, ma i festeggiamenti per la città inizieranno già domenica 16, con una caccia al tesoro per le vie del centro storico che si preannuncia una straordinaria avventura, tra figuranti, indovinelli da risolvere, anagrammi ed enigmi legati alla figura di San Giorgio.

Un gioco, insomma, da fare con gli amici, i bambini, le famiglie, tutti insieme uniti dai colori della bandiera di Genova. E quindi buona fortuna e buona Festa della bandiera a tutti».

La Caccia al tesoro della bandiera di San Giorgio inizierà alle 14 con il ritiro dei kit di cartina muta e indovinelli da risolvere per poi diramarsi all’interno del centro storico di Genova. Si parte da Palazzo Tursi e si torna a Palazzo Tursi e ogni partecipante riceverà il kit e la mappa della caccia al tesoro con le tappe da percorrere.

Vince chi per primo risolve tutti gli indovinelli, chi riesce a far 10 selfie con lo sfondo di almeno 10 dei bassorilievi raffiguranti la storia di San Giorgio e il Drago e chi conquista uno dei 40 pezzi del puzzle.

Una passeggiata di orientamento alla scoperta di vecchie e nuove memorie, legate alla figura di San Giorgio e al suo vessillo, nascoste tra i tesori del centro antico di Genova.

La partecipazione, in squadre fino a 10 persone, è gratuita e senza limitazioni di numero. Le squadre scopriranno in 7 tappe una parte di anagramma che consentirà di ottenere un “pezzo” di bandiera attraverso la scoperta dei tanti bassorilievi di san Giorgio e il drago, presenti nel centro storico.

Tra risoluzione di indovinelli ed enigmi incentrati sulla storia medievale di Genova e ‘selfie’ con san Giorgio, le squadre saranno accompagnate anche dai Gruppi Storici Gatteschi, Mandraccio, San Giorgio, Corte Fieschi, Sestrese, Sextum, e con le Associazioni Liberamente, D & E Animation, Malandrini, Egofuèke, Genova Dreams.

La prenotazione alla caccia al tesoro è obbligatoria. Per partecipare scrivere a: fondazioneamon@live.it. indicando nome della squadra e numero di partecipanti (massimo 10 a gruppo). Entro il 15 aprile, saranno comunicate le modalità di partecipazione e il luogo di partenza.

La Festa della bandiera: una festa diffusa nei quartieri

La Festa della bandiera quest’anno vedrà, domenica 23 aprile, sfilare il raduno delle 500 da tutta Italia. Per gli appassionati dell’auto simbolo del made in Italy in tutto il mondo, già sabato 15 aprile sarà possibile ammirare l’esposizione, dalle 9, delle Fiat 500 d’epoca tra Galleria Mazzini e via Roma (in collaborazione con il CIV di zona) e dalle 15 a Palazzo Ducale l’inaugurazione della mostra “65 anni di un mito Fiat 500: icona del made in Italy”. Gli eventi, patrocinati dal Comune di Genova, sono organizzati dal Fiat 500 Club Italia-Coordinamento di Genova.

Le iniziative organizzate nei prossimi giorni dai Municipi

Il Municipio I Centro Est, il Municipio VIII e VI porteranno le bandiere di San Giorgio ad alcuni Istituti comprensivi della zona e verrà illustrata la storia del vessillo ai bambini e ragazzi delle scuole. Il Municipio II vestirà il Centro Civico Buranello con i colori del vessillo cittadino e donerà una bandiera ai visitatori degli eventi e mostre dal 15 al 22 aprile.

Inoltre il Municipio III Bassa Val Bisagno, venerdì 14, dalle 10, organizza nella biblioteca Lercari – Villa Imperiale l’evento “Costruiamo insieme la nostra bandiera, scopriamo le sue origini e danziamo sul basso di Genova”, in collaborazione con il gruppo storico “I Gatteschi”.

L’evento sarà aperto ai ragazzi delle scuole primarie della zona che saranno anche coinvolti in un laboratorio didattico. Anche nel Municipio VII Ponente saranno organizzati laboratori didattici dal titolo “Stemmi, scudi e bandiere”, giovedì 20 aprile, rivolti ai bambini delle scuole. Il giorno 23 nel Municipio IV nei Giardini Cavagnaro, prima della festa in Piazza De Ferrari, moto storiche e Canterini di Quarto animeranno la zona.

La consegna delle bandiere

Dal 15 al 22 aprile saranno distribuite nei quartieri di Genova le bandiere di San Giorgio. Ecco il calendario:

Centro civico Buranello, dal 15 al 22, a partire dalle 10.30 (Pro loco Media Valbisagno);

Domenica 16, in piazza Gaggero a Voltri (Protezione civile dalle 10); in via Pallavicini a Pegli (Associazione Anarti dalle 10);

Lunedì 17, mercato Sertoli, dalle 10.30 (Associazione Nazionale Alpini);

Martedì 18, mercato di Quinto, dalle 10.30 (Associazione Nazionale Alpini);

Mercoledì 19, mercati di Terralba, Certosa, Pra’ dalle 10.30 (Associazione Nazionale Alpini); in piazza Duca degli Abruzzi, dalle 16.30 (Associazione Nazionale Alpini); ingresso nuovo mercato di Corso Sardegna, 16.30 (Associazione Nazionale Alpini);

Giovedì 20, mercati di piazza Palermo, Anzani, Bolzaneto, dalle 10.30 (Associazione Nazionale Alpini); giardini Melis, piazza Lerda a Voltri, 16.30 (Associazione Nazionale Alpini); laboratorio Biblioteca Benzi, dalle 10.30;

Venerdì 21, mercati di Pontedecimo, Tre Ponti, dalle 10.30 (Associazione Nazionale Alpini); piazza Baracca dalle 16.30 (Associazione Nazionale Alpini);

Sabato 22, mercati Tortosa, Mercato Orientale, 10.30 (Associazione Nazionale Alpini); Borgo di Boccadasse, 16.30 (Associazione Nazionale Alpini).