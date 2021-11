Festa dei Nonni e Bambini: “U se’ lo mio maestro e… nonno.” Al salone orientamenti 2021 con inferno da camera – Dante in 3d. Spettacolo teatral-musicale del Musicattore® Luigi Maio Mercoledì 17 novembre 2021 ore 9,30. Magazzini del Cotone, Porto Antico di Genova.

L’Associazione 50&Più Genova festeggia il 18° anniversario della Festa dei nonni e dei bambini per l’Unicef con il progetto “Tu se’ lo mio maestro e… nonno” del Musicattore® Luigi Maio. L’appuntamento è organizzato insieme a Unicef Liguria, in collaborazione con Università di Genova, CISI – Centro Internazionale di Studi Italiani, Società Dante Alighieri – Comitato di Genova. Per assistere all’esibizione è necessaria la prenotazione. locandina_17_novembre_dante_nonno_nipote

(https://www.orientamenti.regione.liguria.it/) e, per i maggiori di 12 anni, il Green Pass.



“Tu se’ lo mio maestro e… nonno” è un progetto ludico e didattico dedicato a Dante Alighieri. Il suo fulcro è lo spettacolo “Inferno da camera – Dante in 3D”, un oratorio per terzine dantesche e trio strumentale scritto e interpretato da Luigi Maio, a cui si affianca il Trio Malebranche, composto da Filippo Bogdanovic al violino, Delfina Parodi al violoncello e Federico Manca al pianoforte. I molteplici talenti di Maio – attore, musicista, autore e scenografo – e la sua capacità evocativa, gli sono valse l’assegnazione del Premio Dante Alighieri 2021 consegnato lo scorso settembre dal CISI (Centro Internazionale di Studi Italiani dell’Università di Genova).

Ai docenti che assisteranno a questo spettacolo di Teatro da Camera/Sinfonico® sarà consegnata una scheda didattica per consentirne l’analisi dantesca e lisztiana in sede scolastica. Sarà così possibile approfondire i contenuti, favorendo la memorizzazione dei temi musicali attraverso la metrica dantesca e attraverso l’individuazione dei canti della Divina Commedia prescelti. Per imparare divertendosi in un gioco di citazione a cui sono invitati anche gli adulti.

Con questa iniziativa prosegue il percorso che Associazione 50&Più e Unicef Liguria hanno iniziato il 2 ottobre 2004 organizzando a Genova la prima festa dei “Nonni e Bambini per l’UNICEF”. Questa manifestazione riscosse così tanti riconoscimenti, tra cui quelli dell’allora Presidente Ciampi. La Manifestazione fu promossa l’anno successivo a ricorrenza nazionale dal Parlamento italiano.

Storia dell’associazione 50&Più.

50&Più, fondata nel 1974, è un’Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l’assistenza dei propri soci a sostegno dell’invecchiamento attivo, dell’affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana. Aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia, e forte di 330mila iscritti, 50&Più è diffusa con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio nazionale. Conta anche 29 sedi in 10 Paesi del mondo. www.spazio50.org. Ulteriori informazioni: Associazione 50&Più Genova, via XX Settembre 40/5