Ferragosto in spiaggia a Varazze. Ieri sera ad anticipare i festeggiamenti un happening con centinaia di giovani.

Ferragosto in spiaggia a Varazze tra musica e allegria.

In centinaia, giovanissimi di ambo i sessi, hanno festeggiato, domenica 14 agosto, il Ferragosto 2022 sulla spiaggia del Solaro di Varazze, in un pomeriggio all’insegna della musica e dell’allegria, in un’atmosfera di ritrovato senso di compartecipazione sociale comunitaria, ben coordinata dal personale della Cooperativa “Solaro Beach”.

Una festa organizzata secondo i crismi dell’educazione che fa onore all’organizzazione e soprattutto a loro, i moltissimi partecipanti che hanno ballato in sincronia con il complesso “Dy Barta”, che da una pedana improvvisata hanno catalizzato l’attenzione e la simpatia dell’intero rione del Solaro.

Un Ferragosto anticipato di un giorno per permettere ad altre manifestazioni in programma in altri stabilimenti balneari di festeggiare a loro volta questa kermesse di metà agosto, sospesa per le note vicende epidemiche.

Tanti ragazzi e ragazzi, dicevamo, all’aria aperta filtrata dal salino del mare, naturale mascherina che certamente faceva da protezione al giusto e ordinato divertimento di una gioventù che ha ritrovato, nonostante tutto, il gusto di stare insieme, divertirsi con una certa, necessaria disciplina, che rimette in discussione i troppi giudizi che spesso, frettolosamente, vengono dati ai teen-agers.