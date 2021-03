Ferpi Liguria: E’ sempre l’ora del TE’

Ferpi è l’associazione che rappresenta in Italia i professionisti delle Relazioni Pubbliche e della Comunicazione.

E’ presente sul territorio con dodici delegazioni territoriali per supportare i soci nella loro attività e di promuovere la diffusione della cultura della comunicazione.

La sede della Liguria promuove un microformat per favorire la presentazione dei propri soci in epoca di pandemia: un incontro virtuale per superare le barriere del momento e riunire e avvicinare i professionisti delle relazioni pubbliche ed a tutti i potenziali interessati, in un momento comune, appunto all’ora del tè.

L’idea nasce quindi con la finalità di valorizzare i soci, favorendo la conoscenza.

La referente territoriale FERPI Liguria Alessandra Grasso, in veste di moderatrice, dialoga per 30 minuti con un socio della delegazione, in compagnia di Yasmeen e Federica, due studentesse universitarie volontarie del Servizio Civile Universale di Confcooperative Liguria/Agorà, curiose di accostarsi ai temi della comunicazione.

La struttura ligure, infatti, ha siglato una convenzione per favorire la diffusione di una cultura sui temi della comunicazione e uno scambio di esperienze tra soci da un lato e ragazzi dall’altra su quei temi.

La prima puntata ha visto protagonista Rossana Revello, fondatrice e presidente dell’Agenzia Chiappe Revello, poi è stato il turno di Paola Lustro responsabile comunicazione di AISM- Associazione Italiana Sclerosi Multipla e di Sabina Alzona, segretario Fondazione AIRC Comitato Liguria.

Il format è ormai giunto alla sua quarta puntata con Elisabetta Giusto, Communication Specialist presso l’Istituto Ottico Isolani di Genova come socia-ospite; nel corso dell’incontro, si è previsto l’inserimento del nuovo spot della campagna soci nazionale.

L’evento prevede che i soci professionisti si confrontino attorno a un tavolo virtuale per raccontare la loro formazione, le principali esperienze e la carriera, la passione per la comunicazione, per confrontarsi con le curiosità delle nuove generazioni. Grazie a Ferpi le diverse anime delle RP trovano risposte alle loro domande e la giusta rappresentanza, tutela e formazione, permettendo così di scoprire un nuovo interessante ambito professionale.

Il format ha una cadenza mensile ed è visibile sulla pagina facebook @FerpiLiguria. Roberto Polleri

#ferpi #ferpiliguria