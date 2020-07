Federer palleggia sui tetti di Finale Ligure con Vittoria e Carola. Video fece giro del web

Il campione di tennis Roger Federer, abituato sul tetto del mondo, è andato a fare qualche palleggio sui tetti di Finale Ligure, resi famosi da Vittoria Olivieri (13 anni) e Carola Pessina (11 anni) durante il lockdown per l’emergenza coronavirus.

Il tennis si gioca lo stesso, ma sui tetti: video Finale Ligure diventa virale sul web

Ieri l’atleta svizzero, che è stato impegnato a girare uno spot pubblicitario per la Barilla nella cittadina della Riviera di Ponente, è salito su una delle terrazze, ha preso la racchetta e non ci ha pensato due volte a esibirsi come avevano fatto Vittoria e Carola in un video che aveva fatto il giro del mondo sul web e sui social network (oltre 9 milioni di visualizzazioni).

Stavolta Barilla non ha chiesto al testimonial Roger Federer di indossare il grembiule o di affiancare lo chef Davide Oldani come in altri spot, ma di fare quello che sa fare meglio, ovvero giocare a tennis.

Sia pure in una location un po’ particolare.

I responsabili dell’azienda emiliana hanno voluto replicare quel famoso palleggio sui terrazzi dei condomini in piena emergenza coronavirus, regalando a Vittoria e Carola, coprotagoniste dello spot, la possibilità di avere il campione svizzero come partner.

L’incontro ravvicinato con le giovanissime atlete è avvenuto sul tetto di un palazzo vicino al Tennis Club di Finale Ligure, dove il trio ha replicato quel match improvvisato che rese celebri le teen ager.