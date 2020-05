Fasi finali per la costruzione del 3° Tankoa S501

Tankoa Yachts. The Expression of Italian Excellence. Report avanzamento lavori: la costruzione del terzo Tankoa S501 entra nelle fasi finali.

Procedono a pieno ritmo i lavori sull’S501, il 5° progetto della flotta Tankoa e terzo scafo della sua serie totalmente in alluminio, dopo un rallentamento causato dal forzato lockdown in Italia.

L’S501, la cui costruzione è iniziata on spec e la cui vendita è avvenuta a Marzo 2020, subito prima che la crisi dovuta al Coronavirus si diffondesse in Europa, è la sistership di Bintador e Vertige. Disegnao da Francesco Paszkowski, ha un layout molto simile ai suoi predecessori, ma con due importanti differenze: l’area poppiera del ponte principale è esclusivamente dedicata a un enorme lounge per il relax, con una zona pranzo sul ponte superiore, mentre la master stateroom a prua presenta un salottino privato che può essere convertito in un’ulteriore cabina con bagno.

“Anche se siamo stati obbligati a fermare i lavori per due mesi, la produzione avanza ora a pieno regime”, spiega Giuseppe Mazza, Sales Manager Tankoa. “La costruzione è completa al 75% e stiamo recuperando il tempo perduto, con l’obiettivo di consegnare lo yacht entro la fine dell’anno, per consentire all’armatore di utilizzarlo ai Caraibi. Desidero aggiungere che abbiamo ripreso l’attività recependo tutti i nuovi protocolli governativi e poniamo al primo posto, senza possibilità di compromessi, la salute delle nostre maestranze”.

L’S501 spiccherà per il suo sorprendente scafo nero con sovrastruttura in grigio metallizzato. La pitturazione delle fiancate è stata completata e il cantiere prevede di terminare la verniciatura di tutto lo yacht a metà Giugno. L’allestimento dell’esclusivo interior design firmato Casadio Miami, studio americano con grande esperienza nei settori residenziali, aeronautici e nautici, inizierà a breve.

Gli altri lavori a bordo del tre ponti sub-500GT sono nelle seguenti fasi:

Piping: completato all’80%.

Apparecchiature di bordo ed equipaggiamento: installati all’80%.

Coibentazione e insonorizzazione: completati al 90%.

Stesura del teack: doghe tagliate ed è iniziata la posa.

Motorizzato con una propulsione diesel tradizionale, l’S501 raggiungerà una velocità massima di 17,5 nodi e una di crociera di 14 nodi.