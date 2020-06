Fase 3 emergenza coronavirus, arrivate al Galliera 30mila mascherine dalla Cina

“China Philantrophy Reserach Institute dell’Università Normale di Pechino ha donato 30mila mascherine chirurgiche monouso da destinare ai pazienti e agli operatori sanitari del Centro di Microcitemia dell’E.O. Ospedali Galliera e all’Associazione Ligure Thalassemici”.

Lo hanno annunciato giovedì scorso i responsabili dell’ospedale genovese.

“Questo gesto di solidarietà – hanno spiegato – fa seguito alla visita di una delegazione dell’Istituto filantropico di Pechino lo scorso mese di ottobre, durante la quale gli ospiti sono stati accolti dal direttore generale dell’Ente Adriano Lagostena e hanno potuto apprezzare le qualità e l’eccellenza del Centro della Microcitemia, delle Anemie Congenite e Dismetabolismo del Ferro del Galliera, Gian Luca Forni e la profonda dedizione con cui l’Associazione Ligure Thalassemici tutela da oltre 35 anni i propri pazienti”.

“Questa iniziativa da parte del China Philantrophy Research Institute – ha aggiunto Loris Brunet a, presidente dell’Associazione Ligure Thalassemici – dimostra una volta di più quanto sia importante per le organizzazioni dei pazienti fare rete, anche a livello internazionale e condividere le proprie esperienze per far sì che pazienti che vivono la stessa condizione in altri paesi possano aspirare a cure migliori per mantenersi in buona salute.

L’accoglienza che il Galliera ha saputo dare a queste persone lo scorso ottobre non è stata dimenticata e i responsabili dell’Istituto filantropico cinese hanno voluto dare ai nostri medici e pazienti un segno tangibile del loro apprezzamento, con l’invio di questa dotazione di mascherine che sarà indispensabile per affrontare l’emergenza coronavirus”.