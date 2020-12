Fascia, dopo 23 anni nascerà un bimbo. Toti: e finora nessun caso di coronavirus

“Buongiorno dal Comune più anziano d’Italia, dove però nel 2021 nascerà un bimbo, dopo 23 anni che non accadeva. Fascia, paesino nell’entroterra di Genova, con i suoi 73 abitanti e un’età media di 66 anni, secondo i dati Istat è il più anziano del Paese, ma è anche quello in cui in questi mesi difficili non c’è stato neanche un caso di Coronavirus”.

Lo ha riferito stamane su fb il governatore ligure Giovanni Toti.

“Paesaggi da cartolina, aria buona, zero inquinamento e finalmente anche una nuova nascita in arrivo: speriamo sia un segnale di speranza per tutta la Liguria” ha aggiunto Toti riferendosi al piccolo Comune dell’entroterra genovese.