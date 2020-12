Promessa mantenuta, Esselunga aperta in via Piave. Toti: ci sono voluti 36 anni

“Ci sono voluti 36 anni, ma oggi finalmente apre al pubblico la nuova Esselunga in via Piave” a Genova Albaro.

Lo ha dichiarato stamane il governatore ligure Giovanni Toti, che insieme al sindaco Marco Bucci ha partecipato alla storica inaugurazione della nuova struttura di vendita dopo tanti anni di sostanziale monopolio Coop nella nostra regione.

Esselunga, fornita anche di prodotti del territorio ligure, apre così i battenti per la prima volta in Liguria.

“Una bella conquista – ha aggiunto Toti – per Genova e soprattutto per i cittadini, che avranno la possibilità di scegliere e risparmiare.

Esselunga non porta solo occupazione, ma anche concorrenza e una spesa più conveniente per le famiglie liguri, soprattutto in questi mesi difficili.

Abbiamo lavorato tanto per portare questo grande marchio in città e lo faremo per chiunque vorrà investire sul nostro territorio e aiutare la nostra economia. Promessa mantenuta”.