Fai di Primavera 2019 | Tutte le aperture in Liguria

Ecco tutte le aperture in Liguria per quanto riguarda l’iniziativa Fai di Primavera 2019.

GENOVA

La piazza dei genovesi. Itinerario storico – artistico alla scoperta di Piazza De Ferrari

Palazzo Doria De Ferrari Galliera. Piazza De Ferrari, 3

Apertura: Sabato: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Accademia Ligustica di Belle Arti

Largo Pertini, 4

Apertura: Sabato: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30). Domenica: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Palazzo della Regione Liguria *

Piazza De Ferrari, 1

Apertura: Sabato: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30). Domenica: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Antica Barberia Giacalone – BENE FAI. Vicolo dei Caprettaari, 14

Apertura: Sabato: 10:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30). Domenica: 10:00 – 12:00 / 15:00 – 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

Hotel Bristol Palace *

Via XX settembre, 35. Ingresso esclusivo per gli Iscritti FAI, possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura: Sabato: 15:00 – 17:30. Domenica: 15:00 – 17:30

CAMOGLI (GE)

Abbazia di San Fruttuoso – BENE FAI

Via S. Fruttuoso, 13

Apertura: Sabato e Domenica: 10:00 – 15:30 (ultimo ingresso 15:00)

ultimi ingressi 45 minuti prima dell’orario di chiusura. L’orario di chiusura dell’abbazia potrà subire variazioni in base all’orario dell’ultima corsa del battello di rientro per Camogli – in caso di condizioni meteomarine sfavorevoli e sospensione del servizio battelli di linea da e per Camogli l’abbazia rimarrà chiusa.

Iniziative Speciali: Sabato 23 e Domenica 24, alle ore 13 Speciali “Visite guidate con il Direttore” Le visite guidate sono dedicate agli Iscritti FAI, massimo 30 partecipanti fino a esaurimento posti.

Sabato 23 e Domenica 24 Marzo, presso la banchina di partenza dei battelli di Camogli, grazie alla collaborazione della Capitaneria di Porto di Genova-Ufficio Locale Marittimo di Camogli, sarà allestito un Banco FAI per la raccolta fondi e, grazie alla generosa collaborazione della Società dei battelli Golfo Paradiso di Camogli, a tutte le persone che si iscriveranno al FAI presso il banco di accoglienza sarà regalato il biglietto del battello per la tratta Camogli – San Fruttuoso A/R.

LAVAGNA (GE)

Casa Carbone * – BENE FAI

Apertura: Venerdì: 18:00 – 19:30

Sabato e Domenica: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

venerdì 22 marzo ore 18,00 inaugurazione della mostra Un Grand Hotel, dalle soffitte alle cantine, a Casa Carbone: una selezione di mobili e oggetti d’uso quotidiano negli oltre 117 anni di attività, donati dal Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure alla delegazione FAI Portofino e Tigullio. Per tutto il week end sarà possibile visitare Casa Carbone e acquistare gli oggetti con una donazione a contributo libero

Visite in lingua: Inglese

Iniziative Speciali: Domenica 24 Marzo, ore 11 Visita al Cimitero Monumentale di Lavagna su prenotazione: Tel: 0185 393920 Mail: faicarbone@fondoambiente.it

Visite in inglese su prenotazione: 0185 393920 – faicarbone@fondoambiente.it

RAPALLO (GE)

Promontorio e Torre di Punta Pagana – BENE FAI

Apertura: Domenica: 11:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Si consigliano calzature comode

In caso di maltempo saranno effettuate visite alla Chiesa Parrocchiale di S. Michele di Pagana, che ospita la “Crocifissione” di Anton Van Dick, e fornite informazioni sulla Torre.

SESTRI LEVANTE (GE)

Chiesa di S. Nicolò Dell’Isola

Via Penisola Levante, 33

Apertura: Domenica: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Torre Marconi

Via Penisola di Levante

Ingresso esclusivo per gli Iscritti FAI, possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura: Domenica: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

BORDIGHERA (IM)

Bordighera, storia e incroci di civiltà. Arte, cultura, natura, devozione

Villa Etelinda. Via Romana, 38

Apertura: Domenica: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30) Note: Prenotazione obbligatoria per passeggiata turistica con guida: imperia@delegazionefai.fondoambiente.it oppure Antonella al 391 – 1042608 dopo le ore 17,00 oppure via whatsapp

Iniziative Speciali: Passeggiata turistica con guida alla scoperta del Beodo fino a Sasso di Bordighera. Partenze da Piazza del Capo: ore 10,00 e 14,30 (massimo 50 persone al mattino e 50 persone al pomeriggio)

Museo Biblioteca Clarence Bicknell *

Via Romana, 39

Apertura: Domenica: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30) Note: Prenotazione obbligatoria per passeggiata turistica con guida: imperia@delegazionefai.fondoambiente.it oppure Antonella al 391 – 1042608 dopo le ore 17,00 oppure via whatsapp

Iniziative Speciali: Passeggiata turistica con guida alla scoperta del Beodo fino a Sasso di Bordighera. Partenze da Piazza del Capo: ore 10,00 e 14,30 (massimo 50 persone al mattino e 50 persone al pomeriggio)

Chiesa Parrocchiale Santa Maria Maddalena *

Piazza del Popolo

Apertura: Domenica: 09:30 – 11:00 / 14:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30) Note: Prenotazione obbligatoria per passeggiata turistica con guida: imperia@delegazionefai.fondoambiente.it oppure Antonella al 391 – 1042608 dopo le ore 17,00 oppure via whatsapp

Iniziative Speciali: Passeggiata turistica con guida alla scoperta del Beodo fino a Sasso di Bordighera. Partenze da Piazza del Capo: ore 10,00 e 14,30 (massimo 50 persone al mattino e 50 persone al pomeriggio)

Villa Garnier

Via Charles Garnier, 11

Apertura: Domenica: 10:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30) Note: Prenotazione obbligatoria per passeggiata turistica con guida: imperia@delegazionefai.fondoambiente.it oppure Antonella al 391 – 1042608 dopo le ore 17,00 oppure via whatsapp

Iniziative Speciali: Passeggiata turistica con guida alla scoperta del Beodo fino a Sasso di Bordighera. Partenze da Piazza del Capo: ore 10,00 e 14,30 (massimo 50 persone al mattino e 50 persone al pomeriggio)

SPEZIA

La navigazione: dal passato al futuro

Nave Italia *

Arsenale Militare della Spezia – viale Amendola, 1 La Spezia

Apertura: Sabato e Domenica: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Le due navi, Nave Italia e FREMM Bergamini sono ormeggiate all’interno dell’Arsenale Militare della Spezia, sito in viale Giovanni Amendola, 1. Si accederà dalla porta principale, dove sarà presente il banchetto FAI di accoglienza.

Nave Carlo Bergamini (F 590)

Arsenale Militare della Spezia – viale Amendola, 1

Apertura: Sabato e Domenica: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Le due navi, Nave Italia e FREMM Bergamini sono ormeggiate all’interno dell’Arsenale Militare della Spezia, sito in viale Giovanni Amendola, 1. Si accederà dalla porta principale, dove sarà presente il banchetto FAI di accoglienza.

LEVANTO (SP)

Podere Case Lovara – BENE FAI

Punta Mesco

Apertura: Sabato e Domenica: 10:00 – 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

Visite in lingua: Inglese

SAVONA

Il Museo d’Arte di Palazzo Gavotti con Pinacoteca Civica e Museo della Ceramica, aderisce alle “Giornate FAI di Primavera”, previste il prossimo fine settimana, sabato 23 e domenica 24 marzo, offrendo ai visitatori l’ingresso gratuito alle sedi espositive in orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 18.30 .

Nell’occasione la Fondazione Museo della Ceramica ha programmato, con inizio ogni 45 minuti, una serie di visite guidate gratuite a cura di operatori FAI.

Museo della Ceramica *

Via Aonzo, 9

Apertura: Sabato e Domenica: 10:00 – 12:00 / 14:30 – 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

In occasione delle Giornate FAI di Primavera sarà possibile visitare gratuitamente la Pinacoteca Civica, adiacente al Museo.

Antico Ospedale S. Paolo

Corso Italia, 27/2

Apertura: Sabato e Domenica: 10:00 – 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

Palazzo delle Piane *

Corso Italia, 31

Ingresso esclusivo per gli Iscritti FAI, possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura: Sabato e Domenica: 10:00 – 12:00 / 15:00 – 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

Punto di ritrovo al banco FAI presso l’Ospedale San Paolo.

Iniziative Speciali: Esposizione dei disegni e dei progetti originali provenienti dall’archivio Martinengo

BORGIO VEREZZI (SV)

FAI nuove scoperte, visita Borgio Verezzi

Cappella di Nostra Signora del Buon Consiglio

Piazza Fraudero, 2

Ingresso esclusivo per gli Iscritti FAI, possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura: Sabato e Domenica: 10:00 – 12:30 / 14:00 – 17:30

Santuario della Madonna del Buon Consiglio

Via Pian dei Rossi

Apertura: Sabato: 10:00 – 12:30 / 14:00 – 16:00

Domenica: 10:00 – 12:30 / 14:00 – 17:30

Le Grotte di Borgio Verezzi

Via Battorezza, 5

Apertura: Domenica: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 16:30

Iniziative Speciali: ore 17,00 VISITA GUIDATA SOLO PER ISCRITTI FAI: gli iscritti avranno la possibilità di visitare le grotte e di assistere ad un concerto di 30 minuti eseguito dal maestro Riccardo Pampararo. Su prenotazione per un massimo di 30 persone (Matteo 320 – 1483749 o albenga@faigiovani.fondoambiente.it

Chiesa di San Pietro Apostolo

Piazza San Pietro

Apertura: Sabato 10 -12.30/14-17.30; Domenica 14-17.30

Torrione e Palazzo dei Consoli

Via Torre

Apertura: Sabato e Domenica: 10:00 – 12:30 / 14:00 – 17:30

* Bene fruibile a persone con disabilità fisica

