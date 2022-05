Fabio Andolfi e Manuel Fenoli pronti per il Rally Targa Florio con Primocanale Motori

Il Campionato Italiano Assoluto Rally si prepara a fare tappa in Sicilia per il Rally Targa Florio, una delle gare più iconiche della serie nazionale insieme al Rallye Sanremo. Oltre cento anni di storia per la gara siciliana che dal 6 al 8 maggio si svolgerà nei dintorni di Termini Imerese, terza prova del CIAR.

Fabio Andolfi, fresco vincitore del Rallye Sanremo con Manuel Fenoli, è pronto per la trasferta con il navigatore bresciano in terra siciliana con la sua R5 Evo – Primocanale Motori Pir Group sempre supportata dai partner tecnici OMP, Bell, Zeronoise e Michelin.

Dodici le prove speciali in programma, per un totale di 125 chilometri cronometrati che daranno un importante verdetto per la serie tricolore, attualmente comandata da Andrea Crugnola davanti a Damiano De Tommaso, con Fabio Andolfi balzato in terza posizione con la vittoria di Sanremo.

Un feeling perfetto quello trovato dal pilota savonese con la vettura e con le gomme Michelin, un pacchetto che gli ha permesso di riportare un ligure sul gradino più alto del podio sanremese a cinquant’anni di distanza dal successo di Amilcare Balestrieri, ultimo locale a vincere la gara di casa prima del portacolori di Primocanale Motori. Andolfi andrà a caccia di un altro risultato importante, per scalare ulteriormente la classifica di un campionato che lo vede tra i protagonisti assoluti. Il pilota ligure si trova anche al secondo posto nella classifica del CIRP, Campionato Italiano Rally Promozione, attualmente comandata da Damiano De Tommaso.

Alla 106° Targa Florio in gara ci sarà anche un’altra auto ligure, la Peugeot 207 Super 2000 Primocanale 40 di Maurizio Rossi e Giorgio Genovese, che andranno in cerca del successo nella categoria Over 55.