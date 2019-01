Ex ministro Lupi: con Liguria popolare alle prossime regionali sosterremo modello Toti

Questa mattina l’ex ministro e attuale deputato Maurizio Lupi ha partecipato a un incontro politico organizzato nella sede di via Fieschi dai consiglieri regionali di “Liguria Popolare” Andrea Costa e Gabriele Pisani (ex M5S confluito in LP).

“L’esperienza del gruppo regionale Liguria Popolare – ha dichiarato Lupi – rappresenta un modello vivo e forte di integrazione comune di valori etici e civili che uniscono la cittadinanza.

Gli amministratori regionali e locali sono stati in grado di ricostruire una proposta politica moderata partendo dalle esigenze e dai bisogni reali dei cittadini che sono una risorsa a cui fare riferimento e orientarsi.

E’ fondamentale integrarsi e crescere all’interno della società civile per creare un progetto politico all’interno del centrodestra che sia moderato e autonomo.

Mi riferisco in particolare alle esperienze positive messe in atto dagli amministratori locali, come avvenuto nel Comune di Rapallo, che hanno gestito le loro città ascoltando le necessità dei cittadini.

Il modello proposto dal governatore ligure Giovanni Toti sia vincente in quanto orienta gli animi verso uno spirito di unione e condivisione.

Il nostro obiettivo, condiviso con gli amici Andrea Costa e Gabriele Pisani, è quello di un dialogo costruttivo di tutte le forze centriste in grado di creare e costruire dei ponti fondati sui nostri punti di maggiore identità e unione anche a livello territoriale”.

“Il tema – hanno sottolineato Costa e Pisani – dell’unione e condivisione di un percorso serio, orientato verso tematiche moderate che rispondano efficacemente alle esigenze dei cittadini senza demagogia, è molto importante. Sarà nostra cura portarlo avanti”.