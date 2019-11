Ex Ilva, oggi incontro in Regione. Lavoratori pronti alla piazza

Si svolge in mattinata a Genova l’incontro tra sindacati e Regione in merito alla situazione Ilva-Arcelor Mittal.

Il governatore Toti e l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti si siederanno ad un tavolo per stabilire insieme ai rappresentanti dei lavoratori le azioni da effettuare. L’obiettivo di Genova è creare ancora una volta un fronte unico per fare pressione sul Governo affinchè trovi una soluzione per non far perdere all’Italia e a Genova la siderurgia.

L’ex Ilva vale quasi l’1,5% di pil e vede tra diretti e indotto impegnati oltre 20mila lavoratori.

A Roma si tiene un vertice che potrà dare spunti e far capire meglio quello che sarà il futuro di Taranto, Genova, Novi Ligure e degli altri stabilimenti italiani.

Il premier Conte incontra, proprio oggi, i vertici dell’azienda. Giovedì alle 14 invece il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli terrà un’informativa alla Camera sulla situazione dell’ex Ilva.

Dal canto loro i sindacati dei lavortori ex Ilva promottono battaglia. Allo stabilimento di Cornigliano si prepara la manifestazione che prevederebbe il blocco della città.