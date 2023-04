Evento per gli sfollati di via Piacenza a Genova per aiutare le famiglie a seguito dell’incendio. Il 29 aprile ore 20.30 al Teatro Govi.

Evento per gli sfollati di via Piacenza: uno spettacolo con cantanti e comici

Comensémmo da chi… niâtri ghe sémmo!

L’evento che si terrà sabato 29 aprile al Teatro Rina e Gilberto Govi di via Pastorino a Genova Bolzaneto a favore degli sfollati del civico 17 di via Piacenza in Val Bisagno andato drammaticamente a fuoco la sera del 14 febbraio 2023.

Sono 96 le famiglie che hanno dovuto lasciare i loro appartamenti in attesa del ripristino dello stabile.

Le spese per risistemare il danno sono ingenti e per questo la consigliera municipale Stefania Russo con il supporto di Vladi dei Trilli hanno pensato di organizzare un evento che possa dare un po’ di sostegno morale ed economico a queste famiglie ed essere un eventuale stimolo per la realizzazione di altre iniziative analoghe.

Gli artisti invitati che hanno aderito a questo evento sono:

Aldo Ascolese e le Quattro chitarre (tributo a Fabrizio De Andrè), Andrea Di Marco (tributo a Vasco), Il Piccolo Coro Lollipop/Officina delle Arti, Enrico Lisei (cantautore, partecipante al Festival di Sanremo del 1993 e autore di Gianni Morandi), Le Note di Genova (tributo ai cantanti, cantautori e gruppi della Grande Scuola Genovese), Massimo Gori (ex F40 e Lattemiele, partecipante al Festival di Sanremo nel 1980), Mike FC (rapper), Stephanie Riondino (cantante) e gli Zucchero di Canna (tributo a Zucchero) per quanto riguarda la parte musicale.

Mentre per il cabaret ci saranno la giovane e promettente Giulia Eleonora Musso, ormai seguitissima sul web per i suoi sketch sul famoso personaggio della tipica panettiera genovese del Panificio Rossetti e l’ex Cavalli Marci e autore di Striscia la Notizia Carlo Denei; infine la scuola di ballo A.s.d. Live Dance di San

Gottardo.

La serata sarà presentata dal giornalista Claudio Gambaro di Radio Sanremo e Sanremo Tv, che riprenderà la serata, in collaborazione con i fondatori del seguitissimo gruppo Facebook “I love Genova” Alex Flyer e Talita Consalvo.

Tutto il ricavato, al netto delle spese, andrà in beneficenza alle famiglie colpite.

Il costo del biglietto è di 10 euro e per acquistarli basta cliccare sul seguente link QUI