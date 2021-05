Evento online sul futuro della comunicazione dopo il Covid

Si chiama ‘20 ‘21 ‘22 l’evento online organizzato da Rinascita Digitale e L’Eco della Stampa: un viaggio virtuale nel tempo alla scoperta del futuro della comunicazione d’impresa

‘20 ‘21 ‘22 è l’evento organizzato da Rinascita Digitale e L’Eco della Stampa per dare voce a 14 grandi brand, che spiegheranno con i loro interventi come è cambiata e come cambierà la comunicazione dopo un anno di pandemia.

“Attention”, “Reaction” e “Purpose” sono le tre parole chiave scelte come motivo conduttore per definire la comunicazione d’impresa durante e dopo un’emergenza a tre dimensioni: sanitaria, economica ed umana.

Il periodo storico che stiamo vivendo porta l’umanità a procedere per “fasi” e induce chi fa comunicazione, per un’impresa, un marchio, un’istituzione, ad interrogarsi sul futuro in quest’epoca di cambiamento senza precedenti.

Il 6 Maggio, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, un’esclusiva live streaming di due ore offre 16 spunti di riflessione con professionisti di spicco, appartenenti a settori di mercato molto diversi, che raccontano, per la prima volta insieme, i cambiamenti in corso nella comunicazione.

Un’occasione imperdibile per conoscere le strategie messe in atto da imprese di fama nazionale e internazionale, così da potersi orientare in una realtà comunicativa in continua evoluzione.

Digitalizzazione, tecnologia, innovazione di servizi e prodotti, lavoro agile, nuovi investimenti, comunicazione sempre più personalizzata e sostenibile, sono solo alcune delle tappe di un viaggio virtuale nel tempo alla scoperta del futuro della comunicazione d’impresa, grazie alla testimonianza di importanti esperti che presentano un “dietro le quinte” autorevole, di successi ed anche insuccessi da cui imparare. Uno sguardo fuori dal quotidiano, mossi dall’obiettivo comune di analizzare quanto accaduto in passato, guardando al presente e gettando un occhio sul futuro.

L’evento, che si terrà in diretta streaming e la cui partecipazione è gratuita, è organizzato da Rinascita Digitale e L’Eco della Stampa, due realtà leader nei rispettivi ambiti, che rinnovano la loro collaborazione continua con una iniziativa unica nel suo genere, dedicata al mondo del marketing e della comunicazione di cui fanno entrambe parte.

Gli speaker e le aziende, che interverranno live sulla piattaforma di formazione de L’Eco della Stampa, mediaintelligencearena.it, sul sito rinascitadigitale.it e sui rispettivi canali social, sono di notevole rilievo:

· Stefano Saladino, Project Leader Rinascitadigitale.it e CEO di Mashub

· Federica Marini, Responsabile Media Analysis presso L’Eco della Stampa

· Claudio Urciuolo, Head of Media Relations presso Italgas

· Michele Laterza, Corporate Communications & PR Manager presso Mutti

· Francesca Scollo, Responsabile Marketing e Comunicazione presso Fondazione Poliambulanza

· Marco Ferrazzoli, Capo Ufficio Stampa presso Consiglio Nazionale Ricerche (CNR)

· Orazio Ragusa Sturniolo, Head of communication presso Azione Contro la Fame

· Giuseppe Marsala, Direttore Commerciale presso L’Eco della Stampa

· Chiara Gabriele, PR Leader presso IKEA

· Andrea Polo, Direttore Comunicazione presso Facile.it

· Alessandro Bizzotto, Responsabile Relazioni con i Media presso Consorzio nazionale Imballaggi (CONAI)

· Guglielmo Lorenzo, Responsabile Comunicazione di Missione e per la Raccolta Fondi presso Telethon

· Simonetta Cartaregia, Capo Servizio Informazione istituzionale presso Università degli Studi di Genova

· Marco Gallicani, Direzione Generale presso Banca Etica

· Micol D’Andrea, Brand Manager di Rinascita Digitale

· Pietro Biglia, Marketing Manager presso L’Eco della Stampa

In sole due ore, un condensato di visioni: aziende del profit e del non profit, nazionali ed internazionali che raccontano come sarà la comunicazione dei prossimi mesi e cosa determina il successo: “allerta, sperimentazione e consolidamento”, ossia la capacità di comunicare in modo innovativo e coerente tra obiettivi presenti e futuri.

A proposito di:

Rinascita Digitale è un’iniziativa promossa da Mashub, start up nata per facilitare il processo aziendale di digital transformation e marketing evolution, in una maratona no-stop di formazione gratuita in live streaming. Insieme alla sua squadra, guidata da Stefano Saladino, vuole stimolare la risposta ad un bisogno attuale ed emergente: dar vita al cambiamento.

L’Eco della Stampa è leader italiano e tra i più importanti operatori europei nei settori del media monitoring e della media intelligence. Dal 1901 al servizio del settore dell’informazione, monitora costantemente tutti i media italiani, tradizionali e digitali, per informare oltre 4.000 società e organizzazioni sulla base di dati certi, sfruttando le tecnologie più avanzate e il personale più qualificato.