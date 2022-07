Eventi estivi a Deiva Marina

Il calendario delle manifestazioni estive 2022 di Deiva Marina, prosegue in questa estate particolarmente calda con un programma ricco di eventi che va ad impreziosire l’offerta culturale e turistica del borgo con Musica, Teatro, Letteratura, Cinema, Tradizione, Enogastronomia,Sport e Intrattenimento. Filoni su cui si sviluppano le iniziative messe in campo dal Comune di concerto con le associazioni e le realtà del territorio, strutturato per offrire ai cittadini ed ai turisti un’esperienza completa e vasta di soggiorno e di intrattenimento attraverso una proposta culturale differenziata per tutti i gusti e di spessore.

Agosto si aprirà con la consolidata rassegna del Festival Nuove Terre delle Officine Papage, in collaborazione con i Comuni limitrofi, che farà da contenitore al Concerto del 2 Agosto con la Compagnia Scena Madre e lo spettacolo Libera Tutti in Piazza Bollo, a seguire il Recital teatrale del 10 Agosto con Franco Armino nella spiaggia libera di Deiva Marina, infine il Karamu Trio in concerto e Nairobi D DJ set sul Lungomare di levante il 18 Agosto. Nell’ambito di Liguria della Arti, il 5 Agosto, nel millenario santuario di N.s dell’Assunta, arte, letteratura, poesia e musica si fonderanno nell’evento con Pino Petruzzelli che leggerà brani letterari in tema, l’architetto Osvaldo Garbarino introdurrà invece il pubblico agli interessi storico- artistici conservati nella Chiesa stessa e, di contorno, le musiche eseguite da allievi del Conservatori Puccini di La Spezia con Davide Cantoni alla chitarra che suonerà musiche di Paganini, Yepes e Williams.

Torneranno alla ribalta iniziative storiche quali: la Caccia al Tesoro, la Frixiolata, A pesca con Papà e la Marcia dei Sentieri Azzurri con la Gara di nuoto Open, unitamente alla festa dei Pirati, presenti nei cartelloni di Agosto e Settembre, altre inedite si aggiungeranno con il proseguimento della 1^ Fiera del Libro di Deiva Marina e per il 13 Agosto l’atteso appuntamento con la cena sotto le stelle,rigorosamente in dress code bianco, della White Evening che proseguirà poi nella White Night; una novità è rappresentata anche dal cinema sul mare, sempre nella spiaggia libera, dove si potrà assistere gratuitamente alla proiezione del film Tolo Tolo di Checco Zalone, prevista per il 16 Agosto, e in ultimo, chiusura con il botto in settembre con il primo Raduno delle mitiche Ferrari, previsto per il 24 e 25.

Tra le tradizionali festività religiose in calendario, segnaliamo quelle patronali di S. Anna in Loc. Piazza del 29 Luglio e a Ferragosto, in Loc. Piani della Madonna, quella di N.S. dell’ Assunta, salutata dal tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare della vigilia, 14 Agosto, alle ore 23:00 , a chiudere a settembre in loc. Mezzema la festa di S. Michele in data 25.