“Balla coi Lupi” a Masone: cibo, musica e tanto divertimento

Da venerdì 29 a domenica 31 luglio torna “Balla coi Lupi”, la festa campestre allestita nella suggestiva cornice del Parco del Romitorio a Masone, ed organizzata da oltre 40 ragazzi under 25.

Il giovane gruppo si consolida nel 2021, quando le misure anti Covid-19 erano più rigide ma permettevano già di organizzare eventi pubblici, nei limiti previsti.

Su proposta di alcuni ragazzi, l’Amministrazione comunale ha appoggiato ed accompagnato l’iniziativa con il desiderio di offrire alla comunità due serate di spensieratezza e divertimento, e con l’intento di mantenere viva la tradizionale e famosa Festa degli Alpini – all’epoca in standby anche a causa della carenza del personale organizzativo.

Decine di giovani hanno dunque preso letteralmente le redini di una manifestazione tanto ambiziosa quanto attesa, coadiuvati dalla collaborazione e dall’esperienza della Pro Loco di Masone e degli Alpini stessi.

Un passaggio di testimone non fu mai così riuscito: la due giorni estiva ha contribuito a riaccendere l’entusiasmo generale, dopo l’austerità pandemica, e la partecipazione dei ragazzi nel tessuto sociale locale.

Tutto questo sotto l’inedito pseudonimo di “Balla coi lupi”, a ricordare le caratteristiche faunistiche dell’entroterra e la forza del giovane e promettente “branco”.

Dopo il successo dello scorso anno, l’evento torna dunque con una seconda edizione e l’aggiunta di una data: non due, ma tre serate da trascorrere assaporando i piatti proposti dal servizio ristorante e street food, ed ascoltando musica rock/house/techno in compagnia di Radio Vallebelbo, Nobel Goes Bananas, i Dj Simone Piombo e Ame Volpara ed i Woda Woda.

È il caso di dirlo: “In bocca al lupo”, Masone vi aspetta!

Maggiori info:

Instagram: _ballacoilupi

Instagram e Facebook: VisitMasone