Eventi della settimana nelle Valli del Parco dell’Aveto

Nelle Valli del Parco dell’Aveto continuano gli eventi e le attività. Ecco il programma della settimana.

Sabato 12 settembre tante aziende aderenti al Consorzio “Una Montagna di Accoglienza nel Parco” saranno protagoniste di Sapori, Storia e Paesaggi della Val Graveglia, una giornata inserita nel programma di Expo Fontanabuona, dedicata a scoprire tutti i tesori nascosti della valle, con Mercatino Agricolo, visite alla Miniera di Gambatesa e agli altri piccoli musei di Reppia raggiungibili anche a piedi lungo l’Antico Sentiero dei Minatori, con navetta gratuita per il rientro a Gambatesa. A Reppia i caruggi del borgo si trasformeranno in punti di degustazione dei piatti tipici proposti dai ristoratori locali. Per info e prenotazioni: tel. 0185 33 88 76.

Sempre in Val Graveglia continuano le escursioni in MTB in compagnia degli istruttori della Scuola Sci Santo Stefano d’Aveto, che domenica 13 settembre ci guideranno in un’ascesa sterrata fino al Passo del Biscia, tra spettacolari panorami. E poi via su una emozionante discesa attraverso le strade forestali nel bosco fino al borgo di Nascio, con il suo ponte romanico che attraversa una impressionante forra.Per informazioni e prenotazioni: tel. 338 6645512.

Domenica riparte anche il calendario delle uscite di horse watching, il trekking guidato da Evelina Isola sulle tracce dei branchi di cavalli selvaggi, con appuntamenti che ci accompagneranno fino ad autunno inoltrato. Per informazioni e prenotazioni: tel. 3473819395.