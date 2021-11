Eventi alla Biblioteca Universitaria di Genova. I prossimi appuntamenti relativi al Festival dell’Eccellenza Femminile e alla mostra su Dante in corso.

Eventi alla Biblioteca Universitaria

Sala Conferenze

8-14 novembre 2021

Avranno luogo in Biblioteca Universitaria di Genova due giornate del 17° Festival dell’Eccellenza Femminile (9 e 10 novembre) e una conferenza.

Giovedì 11 novembre, ore 17

Conferenze per Dante. Secondo incontro

Nell’ambito della mostra ‘A proposito di Dante. Alighieri in carta, audio e video’ attualmente in corso.

Restaurare per valorizzare: interventi conservativi in occasione della mostra su Dante.

A cura di Bianca Bellezza, Laura Dellapiana (Bibliotecateca Universitaria di Genova)

Le relatrici tratteranno degli aspetti che è necessario considerare per poter esporre al pubblico i beni librari più preziosi minimizzando i rischi per la conservazione a lungo termine.

Con esemplificazioni dall’allestimento curato per la mostra in corso.

http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it/it/eventi/A-Proposito-di-Dante…conferenze-e-incontri/

Martedì 9 e Mercoledì 10 novembre 2021

17a edizione del Festival diretto da Consuelo Barilari.

Next Generation Women

Martedì 9 novembre, ore 17-19. Luoghi della Cura/L’autobiografia

Spazio /cantiere.

SCRIVERE PER GUARIRE? IN CHE MODO LA SCRITTURA DELLA PROPRIA AUTOBIOGRAFIA CURA E GENERA CAMBIAMENTI

Conduce Erica Manna, giornalista La Repubblica. Con Duccio Demetrio, direttore scientifico del Centro Nazionale Ricerche e studi autobiografici della Libera università dell’Autobiografia di Anghiari; Anna Solaro, Responsabile Alta Formazione e Teatro Sociale.

L’effetto terapeutico della scrittura, della autobiografia, dello scrivere su di sé.

Si riconoscono infatti alla scrittura, anche in ambiti scientifici e clinici, prerogative e compiti efficaci di carattere auto-curativo e, in alcuni casi, terapeutici.

Come molti scrittori e scrittrici famosi si “salvarono” scrivendo, così una infinita moltitudine di sconosciuti e di autobiografi attraverso la scrittura hanno potuto raccontare la loro storia personale e sentirsi meno soli, meno abbandonati, meno “vuoti” trovando anche un nuovo modo di relazionarsi con il terapeuta.

Mercoledì 10 novembre, ore 10-18. Luoghi della Cura/Il Teatro

Convegno Internazionale.

NUOVI PARADIGMI TEATRALI/DRAMMATURGIE DI GENERE E NUOVI LINGUAGGI

Attraverso la collaborazione con le reti delle Università italiane, già attive come soggetti promotori del Premio Ipazia alla Nuova Drammaturgia,

il Festival intende coinvolgere alcune tra le più rappresentative drammaturghe, registe e studiose in Italia e all’estero, offrendo uno spazio di confronto per dare forza alle nuove linee progettuali di genere e per innescare trasformazioni nel Teatro in vista del piano “Next Generation”.

In particolare il Convegno si rivolge all’attenzione degli studenti e giovani drammaturghi, stimolando una riflessione sui temi della drammaturgia al femminile e sulla trasformazione delle politiche teatrali in questo particolare momento post pandemia.

Saranno presenti:

Andrea Porcheddu, critico teatrale e drammaturgo Teatro Nazionale di Genova, Carlo Fanelli (Docente di Discipline dello Spettacolo Università della Calabria).

E in rappresentanza della Rete Internazionale Donne e Drammaturgia, Gianfranco Bartalotta (Dir. TEATRO E CINEMA CONTEMPORANEO), Roberto Trovato (Docente di Storia del Teatro Università di Genova),

Silvana Zanovello (critico Teatrale Il Secolo XIX), Milagro Martín Clavijo (Università di Salamanca – Spagna) e Mercedes Arriaga (Università di Siviglia – Spagna), Linda Kaiser, Critico d’Arte,

Artibune, Lina Prosa (drammaturga, regista e Dir. di MigraTetro – Centro Amazzone), Patrizia Monaco (drammaturga), Angela Di Maso (drammaturga) altri invia di definizione.

Evento in presenza e in streaming su canali Facebook/YouTube del Festival in collaborazione con l’Università di Genova e le Università di Padova, della Calabria-Cosenza, di Salamanca e di Siviglia(E).

Dagli indirizzi web indicati è presente materiale scaricabile relativo agli eventi.

http://www.eccellenzalfemminile.it/