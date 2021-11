Prossimi eventi al Teatro Nazionale di Genova in piazza Gustavo Modena 3. Lunedì 8 “Intuition 1” e martedì 9 “Bubble”.

Prossimi eventi al Teatro Nazionale di Genova

8 Novembre 2021 20:30 – 22:00

Sala Mercato del Teatro Nazionale di Genova, piazza Gustavo Modena 3, Genova, Italia

Ore 20.30

Riccardo Guratti / Compagnia Atacama

INTUITION 1

In Intuition 1 Riccardo Guratti utilizza echi della danza, delle strutture e dei processi alchemici rinascimentali per costruire un rituale di liberazione.

Suddiviso in tre stadi, il rituale fa uso di elementi geometrici e di simboli per riscoprire le potenzialità architettoniche dello spazio e del corpo.

Il fascino per l’alchimia è rivolto a quei processi che univano elementi diversi nel tentativo di formarne un terzo, impossibile da ottenere: l’oro.

Coreografia e performance: Riccardo Guratti

Scenografia: Nikola Knecevic | Advisors: Katarina Bakatsaki, Giuseppe Vincent Giampino

Sguardo filosofico: Elisa Trifelli

Con il supporto di: DansBrabant Tilburg, Dansmakers Amsterdam, CSC – Centro per la scena contemporanea, Het Huis Utrecht, Vera Stasi, ASD Matisse.

Riccardo Guratti

Danzatore e coreografo.

Ha studiato improvvisazione, danza contemporanea, contact impro e teatro fisico in Italia, Germania e Olanda, diplomandosi all’Accademia di Danza Nazionale di Roma e all’ SNDO School for New Dance Development di Amsterdam.

I suoi lavori sono ospitati in teatri e festival in Italia e all’estero.

Dal 2016 è co-organizzatore del CALA Festival, festival di danza e performance art a Cori (LT).

Nel 2018 è stato selezionato per Nuove Traiettorie XL e per DNAppunti Coreografici.

Nel 2019 è stato selezionato per il progetto di ricerca artistica Workspace Ricerca X presso Lavanderia a Vapore di Torino.

9 Novembre 2021 19:30 – 20:30

Sala Mercato del Teatro Nazionale di Genova, piazza Gustavo Modena 3, Genova, Italia

Ore 19.30

El lado oscuro de las flores

BUBBLE

60′ – Prima nazionale

Se i fiori hanno un lato oscuro, come possono non averlo anche gli uomini? Cosa accade quando il lato oscuro di un uomo si scontra con quello più puro e luminoso?

BUBBLE nasce dal confronto tra due artisti circensi, entrambi specializzati in acrobatica, danza e teatro fisico, esseri differenti o forse lati di uno stesso fiore.

I due esseri si scontrano e si incontrano, ridono e piangono, ruggiscono e si allontanano, perdono il controllo e alla fine lo recuperano, in un gioco assurdo e fantastico fatto di tenerezza e lotta che ripercorre le tracce dell’eterna battaglia dell’uomo con la sua natura più profonda e con il fantasma della solitudine.

Lo spettacolo è adatto ai bambini dagli 8 anni in su.

Di e con: Ginés Belchí Gabarrón, Jesús Navarro Espinosa

Indirizzo e ricerca artistica: Pau Portabella | Collaborazione artistica: Emiliano Pino

Disegno luci: Martina Lacueva

Musica: Jan Benz, Steffen Lohrey | Produzione: LaBonita

Coproduzione: Antic Teatre

In collaborazione artistica con Boris Vecchio / Sarabanda.

El lado oscuro de las flores nasce dall’incontro di Ginés Belchí Gabarrón e Jesús Navarro Espinosa.

I due artisti si incontrano nel 2010 all’interno del corso annuale della Scuola di Circo Rogelio Rivel.

Ginés prosegue la sua formazione presso la scuola di circo professionale Le Lido, con sede a Tolosa, specializzandosi in acrodance.

Jesús prosegue la sua formazione presso la Central del Circ.

Nel 2016 la Central del Circ sostiene i progetti del duo concedendo loro una residenza artistica, En Creuades, in accordo con la 2R2C – Cooperative de Rue et de Cirque di Parigi.

Grazie a questa residenza i due artisti iniziano il lavoro sul progetto BUBBLE, nominato per il premio Zirkolika 2016.

Nel 2017 BUBBLE viene rappresentato all’interno del Festival Europeen du Cirque de Toulouse.

BIGLIETTI

Intero singolo spettacolo: 12 € | Ridotto singolo spettacolo: 10 €

Riduzioni: under 28, over 65, Green Card, soci LILT Genova, soci Cream Café, partner e presentando il biglietto dello spettacolo La tragica storia del Dottor Faust in scena al Teatro della Tosse dal 3 al 14 novembre.