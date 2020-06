Evacuato palazzo via Trensasco per frana. Allagamenti a PonteX, imprigionato in garage

Allerta meteo per piogge e temporali. Stamane su Genova c’è il sole, ma la notte scorsa si sono registrati 25 interventi dei vigili del fuoco in città e nell’entroterra.

In via Gallesi, a Pontedecimo, i pompieri hanno salvato un uomo che era rimasto bloccato dentro il garage allagato.

In Val Polcevera e in Val Bisagno ci sono stati diversi smottamenti, allagamenti e i black-out.

In via Trensasco, a Molassana, un muraglione è parzialmente caduto: una palazzina con alcune persone è stata evacuata per sicurezza.

Due automobilisti sono rimasti bloccati dall’acqua alta nel sottopasso Cornigliano, nel quartiere di San Quirico.

Disagi anche in via Guido Rossa dove un’auto in transito è rimasta in panne a causa dell’allagamento del tunnel.