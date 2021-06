Euro 2020, Draghi spinge per spostare finali a Roma

“Lavoriamo per le finali a Roma”. Il presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, intervenuto in conferenza stampa, ipotizza un clamoroso cambio di scenario.

La Uefa ha detto di non aver preso in considerazione l’idea di rimuovere Londra come sede unica delle Final Four del primo Europeo itinerante della storia. Il boom di contagi della variante delta di Coronavirus nel Regno Unito, però, il Paese che per primo aveva sperimentato la bontà dei vaccini con un drastico calo di infezioni, si trova ora ad affrontare una situazione di difficile gestione e che potrebbe precipitare nel giro di pochi giorni.

Ecco, quindi, che s’inserisce l’Italia: del resto Roma ha battezzato la kermesse, con la gara inaugurale tra la nostra selezione e la Turchia. Chissà che l’Olimpico non possa, in extremis, diventare anche il teatro dell’ultimo atto della manifestazione.