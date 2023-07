Da giovedì 27 a domenica 30 luglio. All’Arena del Mare TeenAge Dream The Zen Circus, Verdena e la comicità de I Soliti Idioti per Balena Festival. In Piazza delle Feste Palco sul Mare Festival con La Banda di Cialtroni, EraOra & Friends in “Back to Live Aid ’85” e Aldo Ascolese in “Da Faber al cielo”

Lungo fine settimana ricco di eventi quello che si presenta a EstateSpettacolo, la grande stagione dedicata a musica, comicità, teatro e danza in corso al Porto Antico di Genova.

Ritorna il Balena Festival, il più recente fra i Festival dedicati alla musica giovane e non solo che si è già conquistato un ruolo di primo piano e che quest’anno presenta quattro appuntamenti all’Arena del Mare: giovedì 27 luglio “Teenage Dream” novità assoluta, format che sta facendo ballare tutta Italia con un mix di musiche anni 2000 e un particolare focus sulle colonne sonore dei telefilm di Disney Channel, venerdì 28 luglio la musica di The Zen Circus, sabato 29 il concerto dei Verdena e domenica 20 il duo comico I Soliti Idioti con lo spettacolo del loro Fiodena Summer Tour 2023.

Teenage Dream è la festa di tutti, una festa che vuole ripercorrere tutto il 2000, anche e soprattutto attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione e fanno cantare e ballare migliaia di persone.

Teenage Dream è virale sui social con oltre 8 Milioni di visualizzazioni su TikTok e più di 50mila followers su Instagram raggiunti in pochi mesi. E’ una festa in continua evoluzione con un live show dedicato alle colonne sonore di High School Musical, Camp Rock, Hanna Montana e molti altri.

ll Circo Zen, da Pisa, ha al suo attivo dodici album, un Ep, una raccolta e un romanzo anti-biografico, venti anni di onorata carriera ed oltre mille concerti riportando lo spirito padre del folk e del punk al moderno cantautorato con “Andate Tutti Affanculo” (2009), un album che ha consacrato la band.

Il disco – per Rolling Stone fra i migliori 100 album italiani di tutti i tempi – ha contribuito a definire la nuova generazione della musica italiana degli anni zero. Il loro talento è stato riconosciuto anche da importanti artisti internazionali, che hanno scelto di collaborare con loro, come Violent Femmes, Pixies e Talking Heads.

Nel settembre 2019 è uscito per Mondadori “Andate tutti affanculo”, il primo romanzo anti-biografico della band scritto insieme all’autore Marco Amerighi. Il libro, nella settimana di uscita, è entrato direttamente al 4º posto della classifica dei libri più venduti secondo IBS e all’8º posto delle classifiche (21/09) della ‘Narrativa Italiana’ stilate da Tuttolibri (La Stampa) e Robinson (La Repubblica).

A novembre 2020 esce l’album “L’ultima casa accogliente”, anticipato dal singolo e video “Appesi alla luna”, seguito dal secondo estratto “Catrame” e dai brani “Come se provassi amore” e “Non”.

A gennaio 2022 la band pubblica il brano “118” feat. Claudio Santamaria, seguito ad aprile da “Caro fottutissimo amico” con Motta, episodi che anticipano il disco “Cari fottutissimi amici” uscito il 27 maggio: un lavoro frutto di molteplici collaborazioni con colleghi e amici stimati, scelti per gli speciali featuring che compongono la tracklist; da Brunori Sas a Luca Carboni, da Ditonellapiaga a Speranza, passando per Management, Fast Animals and Slow Kids, Emma Nolde, Musica da Cucina.

I Verdena nascono nel 1995 grazie ad Alberto Ferrari (voce, chitarra), suo fratello Luca (batteria) e Roberta Sammarelli. Nel 2001 esce l’EP “Spaceman”, primo per Black Out/Universal, seguito dal secondo album “Solo un grande sasso”, registrato nello Studio Next di Mauro Pagani con la produzione di Manuel Agnelli, che la band porta in tour per tutto il 2002.

A inizio 2004 esce il terzo album dei Verdena, “Il suicidio dei samurai”, anticipato dall’EP Luna. Nel 2007 esce “Requiem”, pubblicato, come il precedente, in Germania, Svizzera, Austria, Francia e Spagna. A giugno 2007 esce l’EP ”Caños” dove le influenze elettroniche iniziano infatti a occupare una porzione significativa del disco. Il quinto album della band, “Wow” esce a gennaio 2011, conquistando il disco d’oro, mentre il vinile debutta al secondo posto della Classifica Fimi.

Ad aprile 2011 Universal pubblica una raccolta di 7 EP introvabili nei negozi, pubblicati tra il 1999 e il 2007, Verdena – 7EP Limited Edition. Nel 2015 esce il loro ultimo album, in due volumi, Endkadenz. Le date del successivo tour registrano un grande successo e nel 2016 sbarcano in Europa.

A settembre 2016 esce “Split”, un EP in collaborazione con Iosonouncane. Nel gennaio 2022 i Verdena escono per America Latina – music inspired by the film, una raccolta di brani strumentali composti e orchestrati per la colonna sonora dell’omonimo film dei fratelli D’Innocenzo, e candidata ai recenti David di Donatello.

I soliti idioti. Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, reduce dal mega successo di Viva Rai 2 con Fiorello, hanno commentato così il tour estivo: “È stata per noi una sorpresa vedere che, a distanza di 10 anni, le persone avessero ancora tanta fiducia nel nostro progetto e per questo ringraziamo tutti coloro che ci stanno sostenendo. Appena sono uscite le date del tour primaverile in molti ci hanno chiesto di venire ad esibirsi nelle loro città, la tournée estiva è quindi l’occasione per arrivare ovunque a ringraziare tutti di persona”.

I Soliti Idioti hanno dato vita a personaggi iconici e sfacciati, che rappresentano in maniera grottesca la vita quotidiana dell’italiano medio attraverso stereotipi e archetipi fissati nel tempo. Tantissime le maschere proposte da Biggio e Mandelli diventate dei cult della comicità italiana creando veri tormentoni: famoso lo sketch Father & Son, con l’anziano Ruggero De Ceglie e il figlio Gianluca, oltre agli iconici I tifosi, L’amante del primario, Gisella e Sebastiano, Mamma esco

In Piazza delle Feste ritorna il Palco sul Mare Festival, veterana fra le rassegne genovesi – questa è la 28° edizione – che ha nel Porto Antico la sua location principale e che quest’anno propone tre serate consecutive in Piazza delle Feste: giovedì 27 luglio con la Banda di Cialtroni “Cialtroni sotto le ste(a)lle” venerdì 28 luglio con gli EraOra & Friends in “Back to Live Aid ’85” e sabato 29 con Aldo Ascolese in “Da Faber al cielo”.

Banda di Cialtroni in “Cialtroni sotto le ste(a)lle”. Una band formata da amici ma soprattutto musicisti, riuniti da un’unica anima: la passione blucerchiata per un connubio di professionalità e di grandi artisti genovesi. Un gruppo nato per gioco durante il periodo del lockdown, in grado di coinvolgere migliaia di fan: Enzo Tirotta, Vladi dei Trilli, Manuel Cossu, Davide Caviglia, Aldo De Scalzi, Matteo Monforte, Alessandro Pelle, Pensie, Erik Bosio, Roberto Tiranti.

Gli EraOra, band poliedrica impreziosita da voci femminili e maschili. faranno rivivere in Piazza delle Feste, per una seconda volta dopo lo straordinario sold out del 2017, l’atmosfera del Live Aid, il concerto che più di ogni altro ha cambiato la storia della musica internazionale. Sul palco Saverio Malaspina alla batteria, Steve Vawamas al basso, Luca Borriello alle chitarre e alle voci insieme a Mia, Cristian Lo Re (Bumcha), Bruno Caffaz, Lex, Gigi Lupo, Stefano Cavallo, Roberto Monanni e Stefano Sordi, protagonisti di questo viaggio nel tempo.

Aldo Ascolese. Definito dai media una delle più belle voci nel panorama italiano, il cantautore genovese nei suoi brani descrive perfettamente il clima dei vicoli e dei loro abitanti trattando anche i temi più scabrosi con poetica e delicatezza. Con all’attivo diverse prestigiose collaborazioni, solo per citarne alcune Guccini, De André e De Gregori in Italia, Ian Anderson e Clive Bunker dei Jethro Tull all’estero, attualmente è in tour con uno spettacolo dedicato a Fabrizio De André, cantautore al quale è molto legato e di cui è stato definito il miglior interprete. Con il suo concerto porterà il pubblico indietro nel tempo, a quando Faber cantava la sua Genova, la sua Sardegna e la vita della gente con la profondità di un antico saggio e l’aria scanzonata di un ragazzino.

