EstateSpettacolo al Porto Antico: gli eventi del 1° e 2 agosto in Piazza delle Feste

Un inizio settimana dal sapore cinematografico quello in Piazza delle Feste, con due eventi speciali all’interno di Porto Antico EstateSpettacolo.

Lunedì 1° agosto Manuela Amendolia e Marcello Mazzone, con la collaborazione di Arcigay Genova e un cast tutto genovese, presentano il “Rocky Horror Rock Show”, uno spettacolo non convenzionale, interamente suonato e cantato dal vivo che trasporterà il pubblico in una galassia priva di pregiudizi, nella forma più pura di coraggio. Definito il primo film punk della storia e, caso unico nella storia del cinema, in cartellone per oltre quarant’anni, “The Rocky Horror Picture Show” è ormai un film iconico che non ha mai perso negli anni la sua carica di ironia e genialità. Lo spettacolo portato in scena lunedì mantiene vivo il ritmo incalzante delle scene con grande abilità, per un evento da non perdere.

La sera successiva, martedì 2 agosto, sarà il turno di “The Greatest Concert”, con le musiche di “The Greatest Showman”. Sarà la Janua Musical Project, compagnia formata nel 2019 per dare vita allo spettacolo inedito “Freak! Il Musical”, formata da oltre 20 performer provenienti da Liguria, Lombardia e Piemonte, a portarlo in scena. Una compagnia già rodata con “Freak! Il Musical”, che ha debuttato a Dicembre 2021 presso il Teatro Verdi di Genova riscuotendo un enorme successo, con ben due sold out su tre repliche programmate. “The Greatest Concert” nasce quindi come versione concertistica di “Freak il Musical”, con un cast arricchito di dieci artisti e musica dal vivo per creare sonorità ancora più avvolgenti. Lo spettacolo è arricchito da due brani inediti scritti da Francesco Ciccotti, autore di Irama, Nek, Irene Fornaciari e orchestrati magistralmente dal maestro Luca Lamari, arrangiatore di colonne sonore cinematografiche e RAI.

Lunedì 1° agosto Rocky Horror Rock Show: biglietti disponibili su www.eventibrite.com e se ancora disponibili direttamente in loco; inizio spettacolo ore 21:00

Martedì 2 agosto The Greatest Concert: biglietti disponibili su www.eventibrite.com e se ancora disponibili direttamente in loco; inizio spettacolo ore 21:00

www.portoantico.it

• venerdì 29 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – Belli Colori Band “C’era una volta”

• sabato 30 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – Napo e Alter Echo String Quartet “Faber libera tutti”

• domenica 31 luglio Piazza delle Feste: Where the Streets Have No Name U2 Tribute

• lunedì 1° agosto Piazza delle Feste: Rocky Horror Rock Show

• martedì 2 agosto Piazza delle Feste: The Greatest Concert

• mercoledì 3 agosto Arena del Mare: Associazione Ritorno all’Opera – “Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar”

• mercoledì 3 agosto Piazza delle Feste: GIMYF – Opera on the Sea

• giovedì 4 agosto Arena del Mare: Palco Sul Mare Festival – Pirati dei Caruggi “Scignoria”

• da lunedì 8 a domenica 28 agosto Arena del Mare: Fresh & Green Summer Village

• da sabato 20 a mercoledì 24 agosto Isola delle Chiatte: Sea Stories – Igor Chierici – Oceano mare e la zattera della Medusa

• giovedì 25 agosto Isola delle Chiatte: Sea Stories – Il vecchio e il mare

• giovedì 8 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Brunori SAS

• venerdì 9 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Psicologi, Giuse The Lizia + tba

• sabato 10 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Kraftwerk 3-D Concert

• domenica 11 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Fabri Fibra

• lunedì 12 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Blanco

• martedì 13 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Blanco

• giovedì 15 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Elisa

• venerdì 16 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – La Rappresentante di Lista + Tananai

• sabato 17 settembre Isola delle Chiatte: Elektropark – Leatherette “Mixed Waste Live”; Black Saagan & band “Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo”

• venerdì 23-domenica 25 settembre Piazza delle Feste: Chorus Days. Music Educational Expo