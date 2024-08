Estate sicura a Savona: 28 denunce in una settimana di controlli

Il Questore di Savona intensifica i controlli per garantire la sicurezza durante l’estate.

Nella settimana dal 5 all’11 agosto, la Polizia di Stato ha potenziato le operazioni di monitoraggio su tutto il territorio provinciale, con risultati significativi in termini di prevenzione e repressione.

Controlli e identificazioni

Le pattuglie delle volanti della Questura di Savona, il commissariato di Alassio e il reparto prevenzione crimine “Liguria” di Genova hanno identificato 2.200 persone e controllato 845 veicoli. In totale, oltre 3.000 persone e 1.000 veicoli sono stati verificati nell’arco della settimana.

Arresti e denunce

Nel corso delle operazioni, tre persone sono state arrestate e 28 sono state denunciate all’autorità giudiziaria per vari reati. I controlli mirati hanno permesso di individuare situazioni sospette e prevenire attività criminali.

Provvedimenti di prevenzione

Il questore di Savona ha emesso sette provvedimenti di prevenzione: due ammonimenti per stalking, un ammonimento per violenza domestica, tre avvisi orali e un rimpatrio con foglio di via obbligatorio per un cittadino italiano con precedenti penali, con divieto di ritorno nel Comune di Savona per tre anni.

Impegno continuo per un’estate sicura

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane in tutta la provincia di Savona, con l’obiettivo di garantire una stagione estiva sicura per residenti e turisti.