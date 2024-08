Visita della Camera Penale Ligure al carcere di Marassi

Un’iniziativa per sensibilizzare politica, magistratura e media

Una delegazione della Camera Penale Ligure, composta dal presidente, segretario e membri del direttivo, visiterà domani il carcere di Marassi per incontrare i detenuti e valutare le condizioni di vita all’interno della struttura.

L’iniziativa, promossa dall’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) attraverso l’Osservatorio Nazionale Carcere, coinvolge tutte le camere penali territoriali con l’obiettivo di sensibilizzare politica, magistratura e media sulle problematiche legate alle condizioni carcerarie.

Obiettivi della visita al carcere di Marassi

La visita si inserisce in una serie di manifestazioni volte a spingere la politica a intervenire per eliminare le cause che rendono la pena carceraria spesso inumana e degradante. La Camera Penale Ligure sottolinea l’importanza di responsabilizzare la magistratura, affinché sia pienamente consapevole delle condizioni in cui le pene vengono scontate, e invita i media a svolgere il loro ruolo di “cani da guardia”, dando voce a coloro che non possono esprimersi.

Solidarietà ai detenuti in estate

L’UCPI ritiene fondamentale dimostrare vicinanza ai detenuti, soprattutto durante il periodo estivo, quando le condizioni di vita in carcere diventano particolarmente difficili. Questa iniziativa si propone di promuovere una maggiore consapevolezza sociale sui temi della giustizia e del sistema carcerario, coinvolgendo attivamente la società civile.