Estate e cinema nella città della Spezia tra Via Colombo e Piazza Europa con “Una parentesi estiva al nuovo” e Cinema sotto le stelle”.

Dopo la positiva esperienza della prima parte della rassegna organizzata dal Film Club Pietro Germi Cinema Il Nuovo in collaborazione con Comune della Spezia e Fondazione Carispezia

Riallacciando il rapporto con il pubblico, si è avuto modo comunque di constatare la permanenza del desiderio di tornare ad assistere a spettacoli in condivisione con altre persone.

Questo ha stimolato la decisione di riproporre durante gli Eventi dell’Estate Spezzina dal Festival del Jazz, eventi teatrali e concerti, una rassegna al cinema Il Nuovo di Via Colombo 99 , “UNA PARENTESI ESTIVA AL NUOVO” che prende il via venerdì 16 Luglio alle ore 21.00.

Invece la seconda parte del Cinema sotto le stelle in Piazza Europa tornerà il 19 agosto e si concluderà il 12 settembre.

Mentre riprendono vita tante occasioni di socializzazione, contiamo che la nostra proposta possa contribuire ad animare la nostra zona della città con un’offerta che unisca le dimensioni del divertimento, della socialità e della cultura

La rassegna UNA PARENTESI ESTIVA AL NUOVO

Le proiezioni avranno inizio DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO alle ore 21.00 circa. Verranno rispettate tutte le indicazioni della normativa anti Covid, come distanziamento, igienizzazione ecc.

Il programma parte con LA FELICITÀ’ DEGLI ALTRI da Venerdì 16 a Domenica 18 luglio.

Un cast d’eccezione per una commedia corale sul significato profondo dell’amicizia.

Lunedi 19 e Martedì 20 Luglio dopo l’anteprima in Piazza Europa torna a grande richiesta ESTATE 85.

Dietro l’aria spensierata del teen movie, il racconto vertiginoso delle origini e del potere del cinema.

Mercoledi 21 Luglio grande anteprima, NOWHERE SPECIAL di Uberto Pasolini.

Un film di immagini tanto semplici quanto eloquenti, che mettono in poesia la crudeltà della vita.

In collaborazione con Italcaffè (biglietti omaggio per i primi 50 prenotati per l’anteprima di SUPERNOVA)

Dal 22 al 26 Luglio il tanto atteso film per famiglie e bambini CROODS 2 UNA NUOVA ERA.

Tornano i protagonisti dei Croods a vivere una nuova avventura in un mondo preistorico e pericoloso, un’animazione coloratissima e gioiosa e una regia d’azione efficace. Martedi 27 e Mercoledi 28 Luglio una sorprendente commedia , I PROFUMI DI MADAME WAHLBERG,una commedia orgogliosamente popolare che insegna, appassiona e fa bene al cuore .

Il 29 Luglio una grande anteprima sempre proposta in collaborazione con Italcaffè: SUPERNOVA.

Un viaggio per l’Inghilterra in camper tra ricordi e progetti per il futuro.

Un road movie che riesce a raccontare la profonda devozione di due esseri umani l’uno per l’altro, con due grandi attori: Stanley Tucci e Colin Firth.

Da Venerdì 30 luglio al Lunedi 2 Agosto dal maestro del brivido M. Night Shyamalan, arriva il thriller OLD.

La vicenda segue tredici persone che si ritrovano per ragioni diverse sulla stessa spiaggia, il ritrovamento di una donna morta in mare è solo l’inizio di un incubo:

non solo non è possibile lasciare il luogo, ma per una qualche strana inquietante ragione i presenti cominciano a invecchiare e attraversare tutte le fasi della vita in poche ore. Cosa sta succedendo?

Le vite di tutti saranno compresse in un solo giorno?.

Il 3 e 4 agosto Anteprima Nazionale attesissima dai fans FAST & FURIOUS 9 un capitolo spaziale che ritrova la grazia meccanica delle opere passate.

La saga torna con un film che sfida le leggi della fisica e punta le stelle.

Il 5 Agosto Anteprima Nazionale in esclusiva la Nuovo di JODOROWSKY’S DUNE , Una mirabile operazione di filologia del cinema e un film esilarante.

Un adattamento donchisciottesco del romanzo di fantascienza “Dune”.

Dopo 2 anni di lavoro e diversi milioni di dollari di spesa, il faraonico progetto alla fine fallì.

Tuttavia, gli artisti riuniti da Jodorowsky attorno a questo progetto, divenuto leggendario, hanno continuato a lavorare insieme.

Un gruppo di “guerrieri”, come li chiamava Jodorowsky, che ha definito la fantascienza nel cinema moderno con film come “Alien”, “Blade Runner”, “Star Wars” e “Total Recall”.

Da Venerdì 6 a Domenica 8 atteso da tutti i teenagger arrivan BLACKPINK THE MOVIE in contemporanea mondiale, gruppo K-POP amato in tutto il mondo, celebrano il quinto anniversario dal loro debutto con l’uscita al cinema ,un regalo speciale pensato per le ‘BLINKs’— l’amata fandom delle BLACKPINK— per ripercorrere i ricordi di questi 5 anni e godersi le loro appassionate performance in uno spirito di festa.

‘THE SHOW’ (2021), ‘IN YOUR AREA’ (2018) e una dozzina di altre canzoni di successo delle BLACK PINK si dispiegheranno contemporaneamente sugli schermi di tutto il mondo per offrire ai fan un’esperienza toccante, come se si trovassero effettivamente a un ‘fan meeting’ e un concerto dal vivo.

Un altro grande successo che viene riproposto anche in lingua originale con sottotitoli in italiano dal 9 al 12 agosto , THE FATHER NULLA È COME SEMBRA un film elegante, essenziale ed emotivamente intenso.

Con un grande Anthony Hopkins.

Chiude la rassegna da venerdì 13 a Domenica 15 Agosto al Nuovo la Palma D’oro alla carriera a Cannes Marco Bellocchio con MARX PUÒ’ ASPETTARE.

Marco Bellocchio, attraverso la sua famiglia, fa rivivere la storia di suo fratello.

Senza filtri o pudori, quasi una indagine, che ricostruisce un’epoca storica e tesse il filo rosso di tanto suo cinema.

Informazioni, Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione.

Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma.

Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate.

L’acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema dalle ore 20.15.