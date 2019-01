Esenzione ticket Forze dell’ordine, presidente Piana: Liguria dalla parte di chi ci difende

“La giunta regionale oggi ha approvato una delibera a seguito di una mia mozione, approvata all’unanimità nel 2017 dall’Assemblea Legislativa della Liguria. Come avevo formalmente chiesto, nella nostra regione gli appartenenti alle Forze dell’ordine e della sicurezza a ordinamento civile e militare (Vigili del Fuoco inclusi) che accedono ai pronto soccorso in codice bianco a seguito di infortunio sul lavoro, non pagheranno più il ticket per le prestazioni sanitarie, né per eventuali successivi esami diagnostici correlati all’evento”.

Lo ha dichiarato oggi il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana (Lega).

“La delibera – ha aggiunto Piana – prevede anche l’esenzione della partecipazione alla spesa farmaceutica con riferimento ai farmaci di fascia A, prescritti a causa dell’infortunio sul lavoro.

Infatti, i lavoratori di Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Forze Armate, non godono di copertura assicurativa Inail ed erano rimasti esclusi dall’esenzione del ticket.

Ringrazio il vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale per avere posto rimedio all’irragionevole disparità di trattamento, che penalizzava chi difende i cittadini e si trova tutti i giorni a rischiare la vita e l’incolumità personale al fine di garantire la pubblica sicurezza. La Liguria è dalla parte di chi ci difende e fa rispettare la legalità”.