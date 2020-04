Esce da casa di notte col coltello, fermato a Borgoratti: 34enne genovese nei guai

La notte scorsa i carabinieri della Stazione dell’Arma di Ge-Molassana, nel corso di un normale servizio preventivo per il controllo del territorio, nonché per far rispettare ordinanze decreti per fronteggiare l’epidemia da coronavirus, hanno fermato in via del Borgo a Genova Borgoratti un 34enne.

Si tratta di un genovese, gravato da pregiudizi di polizia, che era uscito da casa in possesso di un coltello e, lontano dalla sua abitazione, stava percorrendo il ponte pedonale che attraversa il torrente Sturla.

Denunicato in stato di libertà per “porto di armi o/e oggetti atti ad offendere” e sanzionato amministrativamente ai sensi del decreto Conte sull’emergenza coronavirus.

La lama di 11 centimetri è stata sequestrata.