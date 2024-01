Entra in una ditta e tenta di rubare: arrestato

La Polizia di Genova ha arrestato un 49enne per tentato furto in via Argine Polcevera.

L’uomo ieri pomeriggio si è introdotto dall’ingresso carraio di una ditta, ha raggiunto l’ufficio della titolare ha iniziato a frugare nella sua borsetta.

La vittima però è rientrata in quel momento e urlando lo ha fatto fuggire senza bottino.

Le volanti dell’U.P.G. e del Commissariato Cornigliano, subito allertate, sono giunte velocissime sul posto e hanno rintracciato il sospetto ancora nei pressi della ditta.

Fissata per questa mattina la direttissima, fermo restando che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo nel caso dell’emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.