Entella, terminato il ritiro di Ronzone

Terminato il ritiro di Ronzone, l’Entella è rientrata a Chiavari. Due giorni di riposo dopo gli allenamenti in Val di Non, per poi riprendere da lunedì al ‘Comunale’ anche in vista delle amichevoli che la squadra di Bruno Tedino andrà ad affrontare.

Ecco i programmi dei biancocelesti, a partire da lunedì 7 settembre fino a lunedì 14 settembre:

Lunedì 7: allenamento pomeridiano alle ore 16:30/17:00.

Martedì 8: prima seduta d’allenamento alle ore 9:30/10:00, seconda seduta d’allenamento alle ore 16:30/17.

Mercoledì 9: prima seduta d’allenamento alle ore 9:30/10:00, seconda seduta d’allenamento alle ore 16:30/17.

Giovedì 10: allenamento alle ore 16:30/17:00.

Venerdì 11: allenamento alle ore 16:30/17:00

Sabato 12: partenza dal ‘Comunale’ alle ore 9:00, fischio d’inizio Bologna-Entella alle ore 15:00.

Domenica 13: riposo.

Lunedì 14: allenamento alle ore 16:30/17.