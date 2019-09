E’ visibilmente soddisfatto il direttore sportivo biancoceleste Matteo Superbi per come è andata la campagna acquisti incentrata sul rafforzamento della rosa che possa garantire una salvezza tranquilla ai biancocelesti.

“L’inizio è stato molto buono, ma il mercato molto lungo, perché noi dal 4 maggio, giorno in cui siamo ritornati in B, abbiamo lavorato in ottica campionato: sono stati 4 mesi complicati, abbiamo dovuto fare anche scelte dolorose perché chi ha partecipato allo scorso campionato ha dato il suo contributo, ma siamo comunque dovuti andare avanti, il calcio è questo. Sono soddisfatto dei profili che abbiamo preso, l’Entella deve essere un trampolino di lancio per molti giovani ma per fare questo abbiamo la certezza che arrivino anche calciatori di categoria, uniti poi al gruppo storico. Volevamo farci trovare pronti, come organico, alla nuova categoria”.