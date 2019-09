Russia battuta 3-1

L’Italia di pallavolo femminile è in semifinale degli Europei. Le Azzurre hanno battuto la Russia per 3-1 (25-27, 25-22, 27-25, 25-21) in un match dei quarti di finale giocato in Polonia, a Lodz.

Adesso Egonu e compagne si sposteranno in Turchia per la fase finale.