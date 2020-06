Entella, rimborsi abbonati: Gozzi scrive ai tifosi

Il calcio a porte chiuse e i rimborsi agli abbonati: un tema molto caldo in questi giorni. L’Entella non ha dimenticato i propri tifosi scrivendo una lettera che pubblichiamo qui di seguito.

“Caro abbonato, cara abbonata,

non ci siamo dimenticati di te. Abbiamo atteso nuove eventuali indicazioni da parte della Figc sulla possibilità di riaprire il Comunale almeno in occasione delle ultime gare, ma visto che per ora non sono arrivate novità e la partita con la Salernitana e’ ormai alle porte ci è sembrato doveroso dirti che la società sta studiando nuove iniziative per tentare di colmare il danno che hai subito in questa stagione.

Il calcio è stato colpito duramente, così come la maggior parte della società. Ma potremo superare definitivamente questa situazione solo con la forza che viene dall’unità. L’Entella sei anche tu, che non ci hai mai lasciato soli, specie nei momenti più difficili e anche per questo sentiamo un obbligo morale nei tuoi confronti.

In attesa di poterlo fare di persona, ti ringrazio di cuore per l’affetto e il sostegno che non ci hai mai fatto mancare.

Il Presidente

Antonio Gozzi“