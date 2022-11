Entella-Reggiana, Volpe: Siamo una squadra in fiducia

Alla vigilia della partita con la Reggiana è mister Gennaro Volpe a presentare la sfida del Comunale della sua Entella.

“Le vittorie portano autostima. Veniamo da un bel momento arricchito anche dal passaggio del turno in Coppa Italia. La squadra è in fiducia e sta ottenendo vittorie importanti, dobbiamo continuare su questa strada. Non bisogna guardare la classifica, ma le prestazioni”.

“Vogliamo fare una gara seria, sapendo che ci saranno delle difficoltà, troviamo una squadra forte, con una rosa molto competitiva, costruita per vincere il campionato”.

“In questo momento pensiamo solo a noi e la crescita vuol dire non fermarsi. L’anno scorso in questo periodo c’erano una situazione e una classifica molto diverse, adesso sappiamo di avere delle partite importanti e di non doverci fermare. Il calendario è impegnativo, dobbiamo stare sempre sul pezzo per affrontare ogni gara nel migliore dei modi”.