Entella-Reggiana, Volpe: Sfida molto stimolante

Entella e Reggiana. Alla vigilia del match, è Mister Gennaro Volpe a presentare l’importante partita.

“Queste sfide offrono stimoli davvero importanti. Sarà una partita difficile perché la Reggiana è una squadra forte che ha fatto un grande campionato. Lotta ancora per la promozione diretta in serie B e non lascerà nulla d’intentato per provare sino all’ultimo di agganciare il Modena. Servirà, quindi, una grande prestazione. Noi vogliamo continuare il percorso che abbiamo iniziato e consolidare il quarto posto. Sarà calcio vero. Anche i nostri tifosi hanno organizzato un pullman per seguirci, e per noi questi sono segnali davvero importanti”.

A Reggio Emilia si affronteranno la seconda e la quarta in classifica, due squadre che fino alla scorsa stagione militavano in cadetteria.

“Ci separano 18 punti, anche se all’andata la differenza di classifica secondo me non si è vista“– prosegue il Mister – “vogliamo concludere la regular season cercando di fare il massimo con tutte le nostre forze. Poi vedremo quale posizione occuperemo e ci prepareremo ai play off che sono un altro campionato”.

L’Entella, dopo aver trovato sette vittorie consecutive al Comunale, cerca un grande colpo in trasferta, dove non vince dallo scorso 6 febbraio in casa dell’Olbia.

“Abbiamo avuto delle difficoltà fuori casa e questo lo dicono i numeri, ma andiamo a Reggio a giocarci la nostra partita perché abbiamo tutte le carte in regola per affrontare la gara senza paura e con coraggio. A Cesena ho visto una grande Entella, molto determinata, che ha subito poco e creato tanto. Domani voglio vedere lo stesso atteggiamento con ancora più rabbia e una cattiveria agonistica ancora più grande. Abbiamo bisogno di fare punti e dovremo mettercela tutta”.

“Ho la fortuna di allenare un gruppo vero che in questi mesi non ha mai mollato. Sono consapevole che tutti vorrebbero giocare questa sfida e sono convinto che anche chi entrerà a partita in corso sarà importante e saprà dare un contributo prezioso”.