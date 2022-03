Entella, Merkaj: Delusi per non aver vinto ad Imola

Dopo il pareggio in casa dell’Imolese è Silvio Merkaj, autore di un bellissimo gol, a commentare la prova dei suoi.

“Siamo molto delusi per non essere riusciti a vincere la partita. Ci tenevamo molto e torniamo a casa con tanto amaro in bocca. Penso che nel primo tempo la squadra abbia fatto bene. Avevamo le linee di passaggio chiuse, ma abbiamo provato a fare la nostra partita e siamo andati in vantaggio con merito. Nel secondo tempo forse ci siamo abbassati un po’ troppo, ma sinceramente dal campo la gara mi sembrava in controllo. Abbiamo preso gol sull’unica vera occasione che abbiamo concesso e questo ci fa male.

“Non credo che ci sia un problema trasferta. Anche lontano dal Comunale abbiamo fatto delle buone partite, però, nel calcio gli episodi sono troppo importanti. Oggi secondo me la gara era stata interpretata bene, siamo in una fase dove i punti valgono doppio e tutti ci tengono a fare risultato. Se guardo anche gli altri campi è facile vedere squadre che vincono di misura. Dobbiamo essere arrabbiati perché avevamo la possibilità di vincere e non ci siamo riusciti”.

“Giocare subito penso sia assolutamente un bene. Sappiamo dove possiamo migliorare e dobbiamo voltare subito pagina. Martedì arriva l’Ancona e l’unico nostro obiettivo deve essere quello di portare tre punti a casa. Il gol? Chiaramente mi fa piacere, ma quando non vince la squadra non è la stessa cosa. Oggi, il mio unico pensiero va al risultato, e la rabbia per non averla vinta è davvero tanta”.