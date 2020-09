Entella-Lucchese 1-1, pari nell’amichevole al Comunale

Terzo test match di questa pre season dell’Entella. Al Comunale contro la Lucchese neo promossa in Serie C, la squadra di mister Tedino non va oltre l’1-1, dopo la bella prova contro il Bologna di sabato scorso. L’Entella rispetto al match contro gli emiliani cambia poco: esordio di Russo dal 1’ tra i pali, De Col per Coppolaro e Nizzetto al posto dell’acciaccato De Luca.

Nel primo tempo i Diavoli neri sfiorano il gol al 13’ con l’ottimo Brescianini di testa da calcio d’angolo, ma il portiere avversario Coletta è super. In una prima frazione senza troppe occasioni, il gol arriva al 43’. Brunori viene atterrato in area, rigore per l’Entella: Paolucci, freddissimo, trasforma dagli 11 metri.

Nel secondo tempo però l’Entella subisce il primo gol di questa pre season. La difesa biancoceleste, finora perfetta contro Virtus Verona e Bologna, non può nulla contro la zampata di Meucci al 75’, sugli sviluppi di un calcio di punizione, che pareggia i conti.

Ora la squadra di mister Tedino sarà impegnata nell’ultima amichevole prima dell’inizio della Serie B: sabato infatti allo stadio ‘Lino Turina’ di Salò andrà in scena la Steel Cup – IV Trofeo Pasini, in cui i biancocelesti saranno impegnati in un triangolare contro Cremonese ed i padroni di casa della FeralpiSalò.

Tabellino:

Entella: Russo (46′ Paroni); De Col (55′ Coppolaro), Cleur (46’Di Cosmo), Chiosa (55′ Bonini), Poli (55′ De Santis); Paolucci (46′ Toscano), Brescianini (55′ Icardi), Settembrini (55′ Cardoselli); Nizzetto (46′ Crimi), Morra (55′ Currarino); Brunori (55′ Tomovic).

A disposizione: Borra. All. Tedino

Lucchese: Coletta (46′ Biggeri); Bartolomei (55′ Benassi), Adamoli (46′ Cellamare), Solcia (75′ Nuti), Panariello; Cruciani (55′ Meucci), Panati (81′ Falivene), Kosovan (70′ Pardini), Molinaro (46′ Fazzi); Convitto (55′ Lionetti), Bitep.

A disposizione: Forciniti. All Monaco