Spezia, nove reti nella partitella in famiglia

Galoppo in famiglia per le Aquile di mister Italiano, che contro la formazione Primavera di mister Bonacina hanno disputato un’intensa partita sul manto erboso del “Picco”, alla quale hanno preso parte gli ultimi arrivati in casa Spezia Calcio, ovvero Kevin Agudelo, Roberto Piccoli e Federico Mattiello.

Sotto la guida di mister Italiano, Terzi e compagni hanno trovato la via del gol in otto occasioni, gonfiando la rete due volte con Gyasi ed una con Vignali, Mora, Bartolomei, Bastoni, Piccoli e Mattiello, mentre per la Primavera la rete della bandiera ha visto la firma di Ciccarelli dagli undici metri.

Per domani in programma una seduta pomeridiana a porte chiuse.