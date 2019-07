Entella, l’ex genoano Gazzoli nuovo preparatore dei portieri

Movimenti importanti per l’Entella che sta cercando di assestarsi, sia come giocatori sia come staff tecnico, per essere competitiva nella prossima cadetteria.

La società di Gozzi comunica di aver cambiato il proprio preparatore atletico dei portieri: Porcu lascia il posto a Massimo Gazzoli, ex estremo difensore di Lucchese e Genoa, che entrerà nello staff di collaboratori di Boscaglia.

Non solo. La Virtus Entella comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Manuel Cicconi (centrocampista nato a Como il 27 giugno 1997) e del giocatore Luca Pandolfi (attaccante 14 marzo 1998). La sensazione che il direttore Superbi non si fermerà ancora a questi arrivi.