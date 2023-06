Entella, il ds Superbi: promozione sfumata per due pareggi

Il Direttore Sportivo dell’Entella Matteo Superbi ha parlato anche della formazione ligure.

“L’annata appena conclusa è stata per noi un’annata particolare, il girone di andata è stato sotto le aspettative, il ritorno invece al top tanto che a tre turni dal termine eravamo primi: con due pareggi, però, ci siamo giocati il campionato. Quando si entra poi nei playoff, le squadre di alta classifica sono penalizzate, perché, se da un lato è vero che si ha il ritorno in casa, dall’altro ci sono 28 giorni di stop che azzerano i valori, che richiedono una sorta di mini ritiro, una nuova preparazione: la finale Lecco-Foggia lo dimostra, i risultati sono incerti per chiunque, anche se c’è grande spettacolo. Vincere i playoff in C è davvero difficile, molto più facile vincerli in B. Ma ora guardiamo oltre, abbiamo una proprietà solida che ci fa lavorare molto bene, con i giusti parametri allestiremo una squadra competitiva per fare un campionato di vertice senza spendere un capitale”.