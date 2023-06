Chiuso per 60 giorni il Babylon Club per ripetuti episodi di violenza

Il locale si trova nella zona della Fiumara in Vico Alberto di Bozzolo

Il Questore di Genova Questore Orazio D’Anna in seguito di un apposito procedimento amministrativo avviato dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, ha disposto, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, la sospensione per 60 giorni della licenza d’esercizio del locale denominato “Babylon Club Danze srls”, sito a Genova in zona Fiumara in Vico Alberto di Bozzolo n.1.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di reiterati episodi di violenza, consumati sia all’interno che nei pressi del locale.

L’ultimo, verificatosi lo scorso 3 giugno, ha coinvolto un giovane cliente che, a causa delle lesioni procurategli da un altro avventore, è stato refertato con 20 giorni di prognosi.

Tra le motivazioni del provvedimento si evidenzia anche la negligenza del gestore del locale che, alla vista della vittima a terra priva di sensi, non si è attivato per allertare i soccorsi.

Il medesimo esercizio, seppure sotto diverse gestioni, in passato è già stato raggiunto da altri analoghi provvedimenti, scaturiti da manifestazioni di violenza ed altre condotte illecite ad opera di una parte dei frequentatori, con conseguenti ricadute negative per l’ordine e la sicurezza pubblica.