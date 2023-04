Entella, il dg Matteazzi: Dobbiamo superare la delusione

Il direttore generale dell’Entella Matteazzi suona la carica in vista dei play off.

“Siamo partiti un po’ contratti, poi verso il 10′ abbiamo iniziato a carburare creando un paio di occasioni e alla seconda Faggioli ci ha portati in vantaggio. Ci sono spazi più ampi da entrambe le parti. Dobbiamo serrare le fila in difesa. Come si cancella la delusione di dover iniziare tutto da capo? Bisogna accettare la delusione, metabolizzarla, prendersi del tempo per farlo, c’è qualche settimana per recuperare. Ci sono esempi passati di squadre che non si sono riprese e esempi come l’Alessandria che poi è andata in B. Quello di oggi è il primo passo del nostro percorso”.