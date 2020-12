Entella, focus sul prossimo avversario: il Brescia

Una partita che può invertire completamente la rotta. Un match per trovare punti, equilibrio e serenità, per proseguire sulla scia di quanto buono visto a Salerno. Domenica 27 al Comunale (ore 15.00) è atteso il Pescara dell’ex Roberto Breda: si può e si deve portare a casa un risultato. Un primo passo verso il mantenimento della categoria.

Punti e statistiche

Il Pescara ha totalizzato fino a qui 12 punti in campionato ed è in piena zona play-out, al 17esimo posto. I biancazzurri arrivano da due risultati utili consecutivi, ovvero la vittoria casalinga in rimonta contro il Monza ed il pareggio esterno contro il Brescia. Nelle ultime 5, hanno collezionato 2 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta. 14 gol fatti, solo 5 in più dell’Entella, e ben 25 reti subite, che rendono la squadra abruzzese la terzultima difesa del campionato. Il Pescara, inoltre, ha totalizzato soltanto 4 punti fuori dalle mura amiche dell’Adriatico, a fronte di 8 ottenuti in casa.

Il calciatore di movimento più utilizzato è Cristian Galano (1260’), davanti a Fabio Maistro (1071’) e Pawel Jaroszynski (1021’). Il giocatore più sostituito è Mirko Valdifiori (10 volte), dietro di lui ancora Galano e Maistro (6 volte entrambi). Il più subentrato è invece Cristian Capone (6 volte), l’unico ad aver superato quota 5.

Gli avversari da tenere d’occhio

Il miglior marcatore del Pescara è Damir Ceter, con 4 marcature totali, davanti a Cristian Galano e Fabio Maistro, entrambi a quota 3 gol segnati. Il colombiano ha anche il merito di essere il miglior assist-man della squadra, nonché l’unico ad aver messo in porta i propri compagni più di una volta (2).

Gli ex della gara

Nessun ex tra i calciatori, il più importante sarà infatti seduto in panchina: Roberto Breda ha infatti allenato l’Entella nella stagione 2016-2017. Ottenne 12 vittorie in campionato in 39 partite prima di lasciare il posto a Gianpaolo Castorina per le ultime tre gare di campionato. Alla fine, la squadra si salvò anticipatamente e terminando all’ 11esimo posto.

Gli assenti e i rientri

Al Pescara mancheranno Massimiliano Busellato e Raùl Asencio, entrambi alle prese con guai muscolari. Salteranno con ogni probabilità la gara del Comunale anche Edgar Elizalde ed Edoardo Masciangelo, oltre al lungodegente Mattia Del Favero in porta.

I precedenti

Sarà il nono confronto ufficiale tra Entella e Pescara (1 vittoria e 4 pareggi per i chiavaresi). L’unica vittoria contro i Delfini risale proprio alla scorsa stagione, un netto 2-0 al Comunale firmato da due rigori di Rodriguez e De Luca. Prima di questi 3 punti, a Chiavari sono andati in scena due pareggi a reti bianche e una sconfitta 2-5 del 2015, match in cui non bastarono i gol di Masucci e Lanini per l’Entella.

04/10/2014 – Pescara-Entella 4-0

28/02/2015 – Entella-Pescara 2-5

12/12/2015 – Pescara-Entella 2-0

30/04/2016 – Entella-Pescara 0-0

19/09/2017 – Pescara-Entella 2-2

17/02/2018 – Entella-Pescara 0-0

21/09/2019 – Pescara-Entella 1-1

09/02/2020 – Entella-Pescara 2-0