Entella, De Luca: Voglio continuare a segnare

La zanzara Beppe De Luca rompe il silenzio e parla della ripresa del campionato di Serie b della sua Entella.

“E’ stato un periodo difficile, buio, ma ora abbiamo l’opportunità di ripartire, e non vediamo l’ora di farlo. E’ una situazione anomala, sconosciuta per tutti. Mai nessuno era stato per ben tre mesi senza partite. Ma dovremo essere ancor più bravi proprio per questo. Nelle prime partite mancherà un po’ di ritmo a tutti, – come riporta anche TMW – ma stiamo lavorando per essere pronti fin dal match di Cosenza nel weekend del 21 giugno. La salvezza resta il nostro primo obiettivo e dobbiamo centrarlo il prima possibile. Una volta che avremo centrato il primo obiettivo, magari potremo pensare a qualcosa di più grande. Io, come ogni attaccante, vivo per il gol. Da qui, fino a fine stagione, spero di metterne a segno degli altri. Voglio continuare a segnare per me e per la squadra.“