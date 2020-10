Entella, Crimi: Ancora tanto lavoro per essere competitivi

L’Entella ha cominciato la stagione in chiaroscuro, dovendo probabilmente ancora digerire il cambio tecnico che ha portato a divorziare dal tecnico della promozione Boscaglia per affidarsi al nuovo allenatore Tedino.

Una colonna della squadra come Crimi presenta la situazione della sua squadra durante la sosta per la nazionale che ha visto l’Entella scendere in campo nel derby amichevole contro lo Spezia perdendo per 1-0 al termine di un’ottima prova allo stadio Picco.

“Sappiamo che c’è ancora molto da lavorare per raggiungere la condizione migliore e per diventare una squadra più competitiva. Gli infortuni, purtroppo, non ci hanno dato tregua in questa fase iniziale della stagione e questo ha sicuramente rallentato la nostra crescita”.