Entella-Cremonese 0-2, al Comunale passano i grigiorossi

Cade l’Entella dopo 4 risultati utili consecutivi: al Comunale vince la Cremonese 0-2 grazie al diagonale di Gaetano e alla rete da centrocampo di Castagnetti. Due pali per i biancocelesti nel secondo tempo.

Vivarini si affida al solito 4-3-1-2: in porta ancora Borra in attesa del ritorno di Russo; linea difensiva formata da da Coppolaro, Pellizzer, Chiosa e Costa sulla sinistra; a centrocampo Koutsoupias, Paolucci e la novità Dragomir dal primo minuto; in avanti Schenetti supporta le due punte Mancosu e De Luca.

Dopo un inizio equilibrato e senza particolari squilli, al 15’ arriva la prima occasione per l’Entella: De Luca in profondità per Mancosu che calcia bene in diagonale e trova il corner sulla chiusura del difensore avversario. Risponde la Cremonese con Valzania che tenta il destro dritto per dritto, ma la conclusione si spegne alla destra di Borra. Clamorosa occasione biancoceleste al 24’ su corner: Paolucci batte dalla bandierina e il colpo di testa di Pellizzer finisce a lato di millimetri. Alla mezz’ora tentano di sbloccarla i grigiorossi con un tiro a giro di Gaetano, pallone a lato e brivido per i padroni di casa. Diavoli neri che provano a pungere in contropiede, ma l’arbitro Massimi fischia la fine del primo tempo.

Comincia con un cambio la ripresa dell’Entella: fuori Paolucci e dentro Nizzetto. Dopo pochi secondi, però, arriva il vantaggio della Cremonese: Valzania pesca bene Gaetano in profondità e l’ex Napoli non sbaglia in diagonale per lo 0-1 grigiorosso. Rivoluziona l’attacco Vivarini inserendo Capello e Brunori al posto di De Luca e Mancosu, ma la Cremonese raddoppia con un gol che ha dell’incredibile: Castagnetti fa rimbalzare il rinvio di Borra e calcia di prima intenzione da oltre il cerchio della propria metà campo, trovando una traiettoria che beffa Borra per lo 0-2. Prova ad accorciare l’Entella con un colpo di testa di Brunori da ottima posizione, ancora respinto dalla difesa avversaria. Altra occasione biancoceleste al 78’: su corner Chiosa prende bene il tempo, ma non riesce ad angolarla e Carnesecchi la fa sua con una presa plastica. Continua a provarci l’Entella, ma ci si mette anche la sfortuna: due pali in due azioni consecutive, prima sul sinistro al volo Morosini, poi sul piazzato in area di Pellizzer proprio all’ultimo secondo. Saranno le ultime occasioni del match per i biancocelesti: fischio finale e 0-2 al Comunale.

Sconfitta per l’Entella, che pone fine alla striscia positiva che durava da 4 partite. Il prossimo appuntamento è in programma sabato (ore 14.00) in trasferta contro l’Empoli.

Di seguito, il tabellino.

ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Costa (75’ Pavic); Dragomir, Paolucci (46’ Nizzetto), Koutsoupias (70’ Morosini); Schenetti; De Luca (57’ Capello), Mancosu (57’ Brunori);

A disposizione: Paroni, Poli, Cleur, De Col, Brescianini, Settembrini, Mazzocco.

Allenatore: Vivarini

CREMONESE (4-3-2-1): Carnesecchi; Fiordaliso (83’ Zortea), Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Bartolomei (70’ Nardi), Castagnetti, Gustafson (46’ Buonaiuto); Valzania, Gaetano (57’ Baez); Ciofani (57’ Colombo);

A disposizione: Zaccagno, Volpe, Terranova, Crescenzi, Deli, Ceravolo, Celar.

Allenatore: Pecchia

Marcatori: 47’ Gaetano (C), 60’ Castagnetti (C)