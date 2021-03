Genoa, marcia di avvicinamento in vista del Parma

L’allenamento a due giorni dal match è stato suddiviso in più blocchi da mister Ballardini con la sua squadra di collaboratori. La partita con il Parma è vicina. Un’ora e mezza di attività caratterizzata, dopo la prima fase di riscaldamento, su una sessione di schemi e tiri culminata in una partitella sul campo adiacente Villa Rostan. Solito lavoro specifico per i portieri, bombardati dai compagni davanti ai dirigenti. Lo staff sta preparando il match con l’organico al completo, fatta eccezione per Cassata frenato in settimana da un trauma contusivo alla coscia sinistra. Il suo recupero resta incerto visto il poco tempo disponibile. Il Grifone si sta preparando alla partenza. Giovedì la rifinitura sarà anticipata da una riunione di aggiornamento per studiare le mosse.