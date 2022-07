Entella, conto alla rovescia per il ritiro di Tavarone

Ormai ci siamo. Mancano solo sei giorni all’inizio del ritiro estivo. Le vacanze sono giunte al termine e in casa Entella cresce il desiderio di tornare a fare sul serio per preparare la stagione.

Dopo l’esperienza dello scorso anno i ragazzi di Mister Volpe torneranno in ritiro a Tavarone, nel verde, a pochi chilometri da Chiavari. Una soluzione ideale per fare gruppo e iniziare a mettere benzina nelle gambe.

“Viviamo questi giorni con grande entusiasmo ed emozione“, spiega Claudia Cerisola, titolare e responsabile reception dell’albergo La Veranda: “Devo essere sincera, con l’Entella è nato qualcosa di speciale. L’anno scorso abbiamo potuto conoscere da vicino una realtà fantastica. Quest’anno abbiamo seguito la squadra per tutta la stagione e siamo davvero felici che tra pochi giorni i biancocelesti possano nuovamente tornare nel nostro hotel. La soddisfazione, poi, aumenta ancora di più se pensiamo che la nostra è un’attività a conduzione famigliare. Abbiamo messo il concetto di famiglia davanti a tutto e il nostro obiettivo è cercare di far sentire sempre gli ospiti a casa.

Come al solito abbiamo approfittato dell’inverno per svolgere alcuni lavori di migliorie e speriamo che la squadra si possa davvero trovare bene. La nostra struttura offre zone di svago, abbiamo una taverna dove i giocatori possono stare insieme e distrarsi un po’ e spazi più tranquilli dove si può trascorrere un po’ di tempo in totale privacy. Abbiamo, inoltre, potenziato la rete Wi-Fi e tirato a lucido tutta la struttura, per questo non vediamo davvero l’ora che la squadra possa raggiungerci“.

Grande soddisfazione anche per Alberto Figaro, sindaco di Maissana. “Quando abbiamo appreso che l’Entella sarebbe tornata a Tavarone per noi è stata una grandissima gioia. Questa collaborazione ci ripaga di tutti gli sforzi fatti e degli investimenti effettuati nel nostro Centro Sportivo. Spero che i tifosi biancocelesti, a cui do già un caloroso benvenuto, possano unire l’aspetto sportivo a quello turistico, seguendo l’Entella e scoprendo le bellezze del nostro territorio. Da Tavarone, infatti, partono numerose attrazioni, dal famosissimo parco avventura al lago di Bargone, passando per le tantissime passeggiate nel verde in zone incontaminate a cui teniamo tantissimo. Ringrazio ancora tutta la Virtus Entella, sicuramente andrò al campo a vedere la squadra“.

I biancocelesti alloggeranno all’albergo La Veranda e si alleneranno al Centro Turistico Sportivo, campo nel quale Paolucci e compagni disputeranno anche due allenamenti congiunti contro Atletico Casarza e Sampdoria primavera.