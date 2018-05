Entella, Comunale tra i migliori campi della cadetteria

Sono l’Adriatico-Cornacchia e il Comunale di Chiavari i terreni di gioco, rispettivamente nelle categorie naturali/misti e sintetici, migliori della Serie B ConTe.it. Ad aggiudicarsi l’edizione 2017/18, la terza del premio creato dalla Lega B per premiare le società più virtuose nella gestione del manto erboso, sono dunque Pescara e Virtus Entella, che hanno garantito la miglior condizione del terreno di gioco, sia dal punto di vista estetico che della praticabilità e della performance, durante tutto l’arco della stagione.

Per quanto riguarda la categoria naturali/misti, sul podio ci sono anche Cittadella e Palermo e, come da regolamento, anche a loro spetterà un riconoscimento economico da investire proprio nella miglioria del terreno. Nella categoria terreno in sintetico invece secondo posto per il Cittadella e terzo per il Novara. Pescara e Virtus Entella succedono quindi a Frosinone e Trapani, vittoriosi nella scorsa stagione.

Per migliorare la spettacolarità dell’evento-gara, e per tutelare la salute degli atleti la Lega B ha istituito, dalla stagione 2015/16, un premio per sensibilizzare le società a comportamenti virtuosi, con lo scopo di avere campi adeguati in ogni situazione, stagione, evento e condizione. Tutti i soggetti coinvolti (capitani, allenatori, produttori televisivi e l’agronomo della Lega) esprimono il proprio giudizio di merito che permetterà di stilare, al termine della stagione, due classifiche distinte, una per i campi naturali ed una per quelli artificiali.